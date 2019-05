Ötezer éves élesztőből készítettek sört

Ötezer éves, régészek fellelte cserepekbe száradt élesztőmaradványok felélesztésével sört állítottak elő izraeli tudósok - jelentette a The Jerusalem Post című izraeli újság honlapja szerdán.



A viszonylag alacsony alkoholtartalmú sör az ókorban is népszerű ital volt, amelyet az ünnepeken, sporteseményeken, családi találkozókon vagy a baráti társaságokban együtt fogyasztottak. Mindeddig azonban senki sem tudta, hogy milyen íze is volt az ókori sörnek, mennyiben tért el a manapság ismert nedűtől.



Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) és négy egyetem tudósai közös kutatást indítottak. Először a Jeruzsálemi Héber Egyetem fogorvosi klinikájának mikrobiológusai az ókori sör előállításához használt kerámiamaradványokat vizsgálták meg és a cserepek nanopórusaiban élesztőtelepeket találtak.



Ezeket a cserepeket egykor egyiptomiak, filiszteusok vagy zsidók lakta több tucat településen, különböző régészeti lelőhelyeken találták Izraelben, a Kr.e. 3000 -től a Kr.e. negyedik századig datálták őket.



Ezekből sikerült életre kelteniük a nagyjából ötezer évvel ezelőttihez hasonlatos sört egy olyan izraeli pincészet segítségével, amely manapság is kerámiaedényeket használ a bor előállításához.



A tudósok elkülönítették és feltérképezték a régi cserepekben talált élesztőfajták teljes génállományát és megállapították, hogy ezek az 5000 éves élesztőkultúrák hasonlítanak a hagyományos afrikai sörfőzdék állományához, például az etióp mézboréhoz és a modern sörélesztőkhöz is.



Ezután egy kézműves sört gyártó helyi szakember segítette a kutatókat a sör elkészítésében. A kóstoló szakembereknek egyetértettek abban, hogy kiváló minőségű főzethez jutottak, amely finom és biztonságosan fogyasztható. A sör elkészítője szerint fűszeres, kissé gyümölcsös és nagyon összetett ízvilágú nedű született.



A tudósok úgy vélik, munkájuk jelentős áttörést jelent, mert először sikerült ősi élesztőből friss sört teremteni. Ráadásul Aren M. Maeir, a Bar-Ilan Egyetem régészeti tanszékének professzora szerint a kutatás eredményei alátámasztják a részeges filiszteusok bibliai képét is.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)