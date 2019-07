Oszvald Marika luxusautót vett

,

Autóbalesetet szenvedett július elején Oszvald Marika. A 67 esztendős színésznőt mentővel szállították kórházba az M0-s autópályáról, miután hátulról belerohant egy autó. Bár a művésznő kisebb zúzódásokkal megúszta, mégis több hét kényszerpihenőre ítélték az orvosok– Rengeteg segítőm van, lesik minden kívánságomat, de az igazat megvallva nem bírok magammal. Amit lehet, azt szeretem magam elintézni, egyébként sem tudok nagyon feküdni. A baleset óta egy fotelben, ülve alszom – árulta el a Kossuth-és Jászai Mari-díjas színésznőakinek autója totálkárosra tört a balesetben, így kénytelen volt egy új járgányt beszerezni, rá­adásul nem is akármilyet.– A barátaim rábeszéltek egy luxusautóra, pedig nekem tökéletesen megfelelt a régi kis kocsim, igaz, annak most már nem sok hasznát venném. Azt mondták, hogy vegyek egy biztonságosabb, felszereltebb autót, úgyhogy hallgattam rájuk. Három hét múlva meg is érkezik az összkerékmeghajtásra képes utcai terepjáróm, amit nagyon várok már, és remélhetőleg addig fel is épülök. Augusztusban mindenképpen színpadon szeretnék állni, mert nagyon hiányoznak a kollégák, és színház.