Összeomlott zaklatója halálhírére Pásztor Anna

A nyaki ereit felvágva ölte meg magát egy budapesti büntetés-végrehajtási intézményben P. József, Pásztor Anna zaklatója. A hír sokkolta az énekesnőt, aki utoljára február 21-én állt – igaz, csak kamerák közvetítésével – szemtől szemben a férfival –Megírtuk, P. József kilenc hónapon át zaklatta az Anna and the Barbies zenekar frontemberét. A 40 éves férfi naponta többször is személyes jellegű, Pásztor Anna mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozó, negatív és nyomasztó hangvételű üzeneteket küldött. Az énekesnő kérte a vádlottat, hogy ezt hagyja abba, később le is tiltotta őt a közösségi oldaláról. P. József viszont új profilt hozott létre, és arról, valamint ismerősei profilján keresztül folytatta a zaklatást. Viszonzatlan érzelmei miatt bosszút fog állni az énekesnőn – írta neki –, később pedig erőszak alkalmazására is utalt.A férfi egyik fenyegetésének megfelelően augusztusban a zenekar budapesti koncertjén is megjelent. A biztonsági szolgálat azonban fénykép alapján felismerte őt, és értesítette a rendőrséget. A rendőrök végül elfogták.Az ügyészség először zaklatással vádolta P. Józsefet, de az utolsó, február 21-én tartott tárgyaláson a bíró bizonyítottnak látta, hogy a férfi fizikai kárt akart tenni Pásztor Annában, ezért az ügyet emberölés előkészületének bűntettére súlyosbította, és a Fővárosi Törvényszék elé küldte. József többévnyi börtönre számíthatott volna.döbbenetes részleteket tudott meg a csütörtök hajnali haláláról. József szerdán éjszaka az ágyán fekve vágta fel a nyaki ütőerét a tisztasági csomagjában tartott borotvával. Tettét perceken belül felfedezték a fegyőrök.A zárkában gondos ellátásban részesült, de több liter vért vesztett, mire a János kórházba értek vele. Ott megoperálták, vért is kapott, de belehalt a sérüléseibe.– Megrendítő, alig találok szavakat... nagyon nehéz most – mondta elcsukló hangon a Borsnak Pásztor Anna, aki a beszélgetés alatt többször is elsírta magát, érezni lehetett, hogy rettenetesen megviselték a történtek. – Tudom, hogy Józsefnek komoly problémái voltak, de hittem benne, hogy egyszer megérti, rossz dolog, amit velem, velünk tett, és jó útra tér. Rengeteg gondot okozott nekünk, de a szívem minden szeretetével fogadtam el a bocsánatkérését az utolsó tárgyaláson. A barátaitól tudom, hogy feltett szándéka volt már tinédzserkorában is, hogy megöli magát. Mégis maradt, aztán megismert engem, és talán azt gondolta, magával visz. Meggyőződésem, hogy azon a tavalyi koncertünkön, amikor elkapták, akarta, hogy vége legyen az éle­tének. Most nem tudok másra gondolni, mint hogy mennyi felelősségem van nekem abban, hogy ez történt? – mondta sírásba fúló hangon az énekesnő. – Nem tehetek mást, csak azzal próbálom nyugtatni magam, hogy semennyi, hisz ő döntött úgy, hogy befejezi. Az édesanyja mit gondolhat? Hogy lehet túlélni egy ilyen tragédiát? Anyaként is mélységesen együttérzek vele. Őszinte részvétem József családjának és a barátainak. Nagyon sajnálom.