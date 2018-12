Oscar-díj 2019: nem jutott be a szűkített listára a Napszállta, de azért van magyar esélyes

Nem jutott be Nemes Jeles László Napszállta című filmje az Oscar-díjra jelöltek szűkített listájára. Tóth Barnabás Susotázs című rövidfilmje azonban bekerült az esélyesek közé - derült ki az amerikai filmakadémia közléséből.



Tóth Barnabás filmje a rövidfilmek kategóriájában versenyez. A Göttinger Pál, Takács Géza, Osvárt Andrea főszereplésével készült alkotás két magyar szinkrontolmács egy napját mutatja be egy hűtőgépgyártó konferencián, ahol az események nem várt fordulatot vesznek.



A Napszállta az idegen nyelvű filmek kategóriájában versenyzett, a kilences listára végül egy kolumbiai, egy dán, egy német, egy japán, egy kazah, egy libanoni, egy mexikói, egy dél-koreai és egy lengyel alkotás, Pawel Pawlikowski Hidegháború című munkája került be.



A filmakadémia hétfő éjjel a legjobb dokumentumfilm, a legjobb dokumentum-rövidfilm, a legjobb idegen nyelvű film, a legjobb smink és frizura, a legjobb zene, a legjobb betétdal, a legjobb animációs rövidfilm, a legjobb rövidfilm és a legjobb vizuális effektusok kategóriájában hirdette ki a rövidített listát.



Az Oscar-díjakért folyó versenyben idén rekordszámú kategóriában volt magyar esélyes, Kovács István Ostrom című rövidfilmje, Andrasev Nadja A nyalintás nesze című animációs rövidfilmje és Bucsi Réka nemzetközi csapattal, dán producerrel és Lukács Péter Benjámin hangdizájnerrel készített, Solar Walk című animációs rövidfilmje azonban ugyancsak lemaradt a jelöltek szűkített listájáról.



Milorad Krstic Ruben Brandt, a gyűjtő című alkotását, amely teljes egészében a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült, a legjobb egészestés animációs film Oscar-díjára nevezték. Ennek a kategóriának a szűkített listáját egyelőre nem közölte az amerikai filmakadémia.