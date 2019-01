Oscar-díj 2019: A kedvenc és a Roma című film kapta a legtöbb jelölést az Oscar-díjakra

A kedvenc és a Roma című filmet jelölte a legtöbb, egyaránt tíz kategóriában az amerikai filmakadémia az Oscar-díjra kedden Los Angelesben. Magyar alkotás nem szerepel a jelöltek között.A legjobb film kategóriában nyolc alkotás versenghet az Oscar-szoborért, köztük a Fekete Párduc, a Csuklyások: BlacKkKlansman, a Bohém rapszódia, A kedvenc, a Zöld könyv, a Roma, a Csillag születik és az Alelnök.A legjobb színésznő Oscar-díjára Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (A kedvenc), Lady Gaga (Csillag születik) és Melissa McCarthy (Megbocsátasz valaha?) esélyes.A legjobb színész kategóriában pedig Christian Bale (Alelnök), Bradley Cooper (Csillag születik), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohém rapszódia) és Viggo Mortensen (Zöld könyv) közül kerülhet ki a díjazott.Közép-európai idő szerint ma délután hozza nyilvánosságra az amerikai filmakadémia az idei Oscar-díjak jelöltjeit. A legjobb rövidfilmek mezőnyében Tóth Barnabás Susotázs című filmje is a legjobb öt közé kerülhet a szűkített listáról, a legjobb egész estés animációs filmek kategóriájában pedig egy másik magyar alkotás, Milorad Krstic Ruben Brandt, a gyűjtő című műve esélyes erre.A 24 kategória jelöltjeit két részletben ismertetik a Los Angelesben. Közép-európai idő szerint 14.20 perctől a férfi és a női mellékszereplő, a jelmez, a vágás, a filmzene, az animációs rövidfilm, az élőszereplős rövidfilm, a hangvágás és a hangkeverés kategória jelöltjeit hozzák nyilvánosságra, 14.30-tól pedig a férfi és a női főszereplő, az egész estés animációs film, az operatőri, a rendező, az egész estés dokumentumfilm, a rövid dokumentumfilm, az idegen nyelvű film, a haj és smink, a legjobb film, a vizuális effektusok, az adaptált és az eredeti forgatókönyv, a betétdal és a díszlet kategória jelöltjeit jelentik be.A díjátadót, amelyen az amerikai filmművészet legrangosabb elismeréseit 91. alkalommal adják át, február 24-én tartják Los Angelesben.