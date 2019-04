Országos tévépremierekkel erősít az AXN

SEAL Team 2. évad országos premier: április 8-tól minden hétfőn 21:00-kor dupla epizóddal,

Vadonatúj részekkel tér vissza a csatorna saját gyártású sorozata az Elfeledve (Absentia) Stana Katic főszereplésével, és hazánkban eddig még be nem mutatott évaddal kerül képernyőre a SEAL Team, valamint a Sherlock és Watson is.Az új évadpremierek mellett folytatódik A kijelölt túlélő és a SWAT - Különleges egység a csatornán, hősökben biztosan nem lesz hiány!az AXN-en. A sorozat az elit tengerészgyalogosok nem mindennapi hétköznapjait mutatja be: a hajmeresztő bevetéseket és a folytonos embert próbáló kiképzést. Jason Hayes (David Boreanaz) és az általa vezetett Bravo csapat mindent megtesz azért, hogy megállítsák a rosszfiúkat.A második évad hat hónap kihagyással veszi fel a történet fonalát. Ezalatt az idő alatt Jason teljesen felépült és ismét teljes erőbedobással koncentrál csapata vezetésére, akikkel nap, mint nap életveszélyes küldetésekre indulnak, legyen szó egy a Guineai-öbölben elfoglalt olajfúró-állomásról, vagy egy Szaúd-arábiai konfliktusról, amikor szélsőségesek az ivóvíz megmérgezésével fenyegetnek.A sorozat középpontjában az FBI ügynök, Emily Byrne áll, akit a Castle sorozatból és a Quantum csendjéből is ismert Stana Katic alakít.A különleges ügynök éppen Boston egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosát üldözte, amikor nyoma veszett. Halottnak nyilvánítása után 6 évvel azonban félholtan megtalálják egy erdei házban. Emily semmire sem emlékszik a fogságban töltött évekből, az élet viszont nem állt meg nélküle. A második évadban, miután elfogta és meggyilkolta elrablóját, Emily azon dolgozik, hogy élete visszatérjen a normális kerékvágásba azok után, amiken keresztülment. Mindent megtesz azért, hogy újjáépítse kapcsolatát fiával, de a múlt sötét árnyai minduntalan körbeveszik. Tommy Gibbs-től, a bostoni rendőrség nyomozójától kér segítséget, hogy közösen derítsék fel korábbi életének rejtélyes titkait. Amikor az ügy ismét halálos fordulatot vesz, mindent kockáztatva harcol az igazság felderítéséért és családja biztonságáért., a Sherlock és Watson azonban nem a megszokott, tizenkilencedik század végi ködös, nyirkos Londonban játszódó Holmes történet,A hatodik évadban a felderítésre váró rejtélyek mellett Sherlocknak komoly kihívással kell szembenéznie. Shinwell támadása után emlékezet-kiesése van, hallucinációk gyötrik. Csavaros probléma-megoldó képessége cserben hagyja, így minden eddiginél jobban számít Watson támogató segítségére.