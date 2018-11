Orosz Barbara:"Megtaláltam az igaz szerelmet"

Nagyon fontosnak tartom az énidőt, kellenek a magunkra fordított percek és a barátainkra is időt kell szakítanunk, bármilyen pörgős életet is élünk. Ők azok, akik mindig mellettem állnak és átsegítenek a legnehezebb időszakaimon is.

Ugyan a sok munka miatt picit most háttérbe szorul a magánéletem, de van mellettem egy férfi főszereplő is, aki a legfőbb támaszom.

Sosem voltam szingli típus, bár fontosnak tartom, hogy képesek legyünk egyedül is boldogok lenni, mert csak így lehetünk igazán azok egy párkapcsolatban is. Az életem jelenleg annyira színes és szélesvásznú, hogy minden nehézsége ellenére pont ilyennek szeretem és senkivel sem cserélnék."