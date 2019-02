Óriások támadása: kockákból épített figurákból nyílt kiállítás Budapesten - galéria

Óriások támadása címmel Európa legnagyobb, Lego-kockákból épített utazó kiállítása nyílt meg csütörtökön a Magyar Természettudományi Múzeumban, ahol egészen június 16-ig várja a látogatókat.A látványos bemutató nemcsak a modellek méretével, hanem témáival is újat kínál a közönségnek - közölték a szervezők az MTI-vel.A tárlat egyik legnagyobb építménye a 900 ezer kockából készült, hatméteres Batmobil, amelyet a szuperhős életnagyságú alakja kísér. A denevérember történetének helyszíne, Gotham City hatalmas városa is megelevenedik a hős barlangjával és a Wayne Tower felhőkarcolójával együtt, amelyeket nyomógombokkal működtethető vonatok és interaktív makettek tesznek még látványosabbá.A kiállítás több mint 100 modellje között van egy 11 méter hosszú, egymillió kockából felépített Boeing 747-es repülő, az Amerikai Egyesült Államok elnöki gépének mása. Látható a tárlaton a világ legnagyobb Lego-kockákból épített óriáskereke, valamint a Sportcsillagok utcájában Peter Sagan szlovák profi kerékpáros és a Dakar-rali quad kategóriájának győztese, Rafal Sonik életnagyságú modellje.Az érdeklődők találkozhatnak továbbá a Csillagok Háborúja sorozat leghíresebb hajóival, alakjaival, jeleneteivel, fegyvereivel és csatáival, valamint a Pókember, a Vasember és a 2,5 méter magas Hulk életnagyságú modelljeivel is.A mesezónában a tündérpónik országa, Alice Csodaországa és az Angry Birds-film számos jelenete is felépült, de tündékkel és űrlényekkel is találkozhat a közönség.A kiállítás Budapest ismert nevezetességeiből is kínál érdekességeket, így megtekintheti a közönség a Parlamentet és a Hősök terét, valamint a Millenniumi emlékművet jellegzetes szobraival együtt, amelyek külön a budapesti kiállításra készültek el. A Magyar Természettudományi Múzeum előtt tisztelegve egy Triceratops koponyát is kiraktak az alkotók 1:3 méretarányban.A kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumétól független nyitva tartással, a nemzeti ünnep kivételével a hét minden napján várja a látogatókat.