Ördög Nóra zokogva ölelte gyermekeit - fotók

Egy anya csak a gyermekeivel lehet teljes, és ez hatványozottan igaz Ördög Nórára is, aki szombat kora délután a Liszt Ferenc repülőtéren tíz hosszú nap után, a TV2 műsora, az Ázsia expressz 2 forgatásáról hazatérve újra találkozhatott férjével, Nánási Pállal és gyerekeivelSzem nem maradt szárazon, amikor újra egyesült a család, amit a lap fotóriportere is megörökített. A körülöttük állók is könnyezve figyelték, ahogy a gyerekek édesanyjuk karjába vetik magukat.Mici és Vencel még soha nem voltak ilyen hosszú időt távol az édesanyjuktól.