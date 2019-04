Ördög Nóra láthatatlan melltartót visel - fotók

Már javában zajlik a celeb párosok legnagyszabásúbb utazós reality versenye, a TV2 Ázsia Expressz2 forgatása, és ugyan azt egyelőre senki sem tudhatja, hogy hogyan is állnak a párok a küzdelemben, szerencsére Ördög Nóri műsorvezető arról rendszeresen beszámol közösségi oldalain, milyen csoda szép helyeken forgatnak. De nem csak a helyszínek csoda szépek, hanem Nóri is, akit itthon stylistja, Holdampf Linda heteken át készített fel a rekkenő hőségben való forgatásra –– Nórinak 30 szettre van szüksége a forgatásokhoz, de a biztonság kedvéért negyvenet készítettem össze neki. Húsz pár cipőt csomagoltam, és minden ruhához összeállítottuk még itthon a kiegészítőket is. Öt kalapot vitt Nóri, titokzoknikat és sok-sok láthatatlan melltartót is, amik úgy simulnak a ruha alatt, mintha nem is viselne semmit – mondta Linda, aki azt is elárulta, Nóri itthon minden ruhát és kiegészítőt felvett, lefotózták benne, majd a kinyomtatott képeket könyvszerűen összefűzve magával vitte az útra.– Így hajnalban, amikor indul a forgatásra nem kell azon gondolkoznia, hogy melyik szoknyához melyik blúz való, nagy segítség ez neki és a stábnak is – tette hozzá a stylist.