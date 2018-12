Önéletrajzi könyvet ír Katherine Johnson

Katherine Johnson, az amerikai űrkutatási hivatal nyugalmazott matematikusa saját élettörténetét meséli el abban a könyvben, amely jövő ősszel jelenik meg Reaching for the Moon ("A Hold elérése") címmel.



Az Atheneum Books for Young Readers könyvkiadó csütörtökön bejelentette, hogy a könyvet elsősorban középiskolásoknak szánja.



Johnson, aki nyáron töltötte be századik életévét, egyike volt azoknak az afromamerikai matematikusnőknek, akik az 1960-as években részt vettek a NASA űrprogramjában, és szakmai tudásuk jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy John Glenn első amerikai űrhajósként 1962-ben megkerülhette a Földet.



Johnson alakját Traji P. Henson személyesítette meg A számolás joga című filmben.



A nyugalmazott matematikus csütörtöki közleményében azt írta, azt akarja, a fiatalok higgyenek abban, hogy mindenre képesek, függetlenül bőrszínüktől, nemüktől. "Tudtam, hogy ki vagyok és mire vagyok képes" - tette hozzá.