Ön nő és ma dolgozik? Hibát követ el!

Megmutat a szék férjet, gonoszt, boszorkányt

A székben egy szög sem lehetett, és 13 darabból 13 nap alatt kellett összeállítani. Mindennap dolgozni kellett rajta valamennyit, innen ered a mondás, hogy lassan készül, mint a Luca széke.

Lassan készül, mint a Luca széke. Fotó: MTI

Jósoltak gombóccal, cédulával, gyertyával is

Természetesen a szerelmi jövendölés sem maradhatott el: nem vártak szentestéig, hogy majd a szék meg mutatja, ki lesz a férj. Meg lehetett jósolni a nevét gombóccal, lucacédulákkal, almával, gyertyával: tavalyi cikkükben azt is megtalálják, hogyan kell elvégezni ezeket a jóslásokat.

Lucában mi a boszorkányt látjuk, másutt - különösen a skandináv országokban - a fényhozót, a szép fiatal lány alakját tisztelik. Fotó forrása: Wikipédia

Itt boszorkány, ott fényhozó

A skandináv országokban, ahol jóval hosszabb téli sötétséggel kell szembenézni, jóval jelentősebb ez az ünnep, és a szép fiatal lány, a fényhozó alakját tisztelik Szent Lucában. A gyerekek már korán reggel felvonulnak gyertyával a kézben, Lucát választanak az iskolákban, a munkahelyeken. Finnországban gyertyás koronával koronázzák meg Lucát a helsinki dómban, majd a manók kíséretében körmenetre indul a belvárosban. Egy speciális sütemény is készül ilyenkor, amelynek a receptjét itt elolvashatják.

Hogy kerül a kapu a háztetőre?

Ha varr, süt, mos, vagy egyáltalán, bármit is dolgozik egy nő ezen a napon, a boszorkányok büntetésből bevarrják a tyúkok "tojóját". Ezek szerint a férfiak sütötték meg a Lucapogácsát, amelybe fémpénzt rejtettek, hogy segítsék a jószág termékenységét. Luca napján nem volt szabad kölcsönkérni vagy kölcsönadni sem, mert a kölcsönzött holmi a boszorkányok kezére kerülhet. Aki fon, sző, annak a fonalát összekeverik, a kócot az esze helyére csempészik - ettől valószínűleg elveszti a fonalat. Azt nem tudjuk, mi van az informatikusokkal, a tanárokkal, az újságírókkal, a bolti eladókkal vagy a politikusokkal - végül is az "egyéb munka" kategóriába ezek is beleesnek.Mutatjuk, mi mindent kell tudni még december 13-áról, amely egykor, a Julián-naptár idején még az év legrövidebb napjának és leghosszabb éjszakájának számított. Innen a boszorkányos hírnév: amikor a leghosszabb ideig van sötét, tovább tudnak garázdálkodni, többet tudnak ártani a gonosz erők.Nem véletlen, hogy ezen a napon kezdték el készíteni a Luca székét . A széknek karácsonyra kellett elkészülnie, felhasználtak hozzá 9 - kökény, boróka, körte, som, jávor, akác, jegenyefenyő, cser- és rózsafa -, vagy 13 féle fát. Hagyományosan szabályos ötszög köré írt, öt egyenlő szárú háromszögből formált csillag volt az alakja.Szentestén aztán, az éjféli misén ha gazdája ráállt a székre, meglátta a boszorkányokat.Ekkor menekülni kellett, mert ők is észrevették, hogy lebuktak, és üldözőbe vették a leselkedőt. Apró dolgot - mákot, borsót, lencsét - kellett elszórni a menekülőnek, mert a hiedelem szerint a boszorkány addig nem tud tovább menni, amíg mindent fel nem szed. A Bors cikkéből az is kiderül, hogy a széken ülő ember a rossz lelkeket láthatta meg az éjféli misén, a hajadon lány pedig a jövendőbeli férjét. Megmutat tehát a szék férjet, gonoszt, boszorkányt - csak nehogy ezek egybeessenek.Ma is élő szokás lucabúzát vetni: karácsonyig általában kikel az e napon cserépbe ültetett búza, amelyet a karácsonyfa alá vagy az ünnepi asztalra tesznek, mint az élet jelképét. Jósoltak is a búzából, írtuk meg: ha minden szem kikelt, bő termésre számíthattak. Egyes vidékeken kék szalaggal kötötték át a cserepet, égő gyertyát helyeztek a zöldellő búza közé. Zöldje az adventi remény beteljesülését, fénye a Megváltó érkezését volt hivatott hirdetni, maga a búza pedig az élő kenyeret, egyben Jézust jelképezte.Hozzászokhattunk, hogy nincs nevezetes nap időjóslás nélkül: Luca napján kezdték meg Luca kalendáriumát. Ettől a naptól kezdve 12 napon át megfigyelték az időjárást, mert úgy tartották, hogy amilyen az első nap, olyan lesz a következő év első hónapja, és így tovább. Több helyen ma is a hagyma rétegeiből jósolják meg a következő év időjárását. Leszedik a hagyma felső 12 rétegét, ami az év egy-egy hónapjának felel meg, és mindegyikbe egy kis sót szórnak. Amelyik rétegen megolvad a só, az a hónap esős lesz, a többi száraz marad.Jósoltak az állatszaporulatra is: mégpedig az aznapi első látogatóból. Úgy tartották, hogy ha Luca reggelén férfi lép a házba, a szaporodás bika lesz, ha pedig nőlátogató érkezik, üsző. A termékenységért máshogyan is próbáltak tenni: fiatal legények és leányok kis csoportokban házról házra járva lucáztak, kotyoltak, rigmusokkal megvarázsolták a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek. A Dél-Dunántúlon például Luca napjának hajnalán "kotyolni" vagy "palázolni" indultak a kisfiúk, egy idősebb legény vezetésével.A Luca-asszonynak öltözött maskara vezette a Lucázást, a termékenység-varázslathoz szükséges rigmusokat adtak elő. Mondókát mondva megpiszkálták a tyúkokat is, hogy sokat tojjanak.Luca nálunk a népi hiedelemvilágban boszorkányos figura, sokszor csúnya öregasszonyként vagy fehér leples alakként képzelték el. A legenda szerint ennek éppen az ellentéte volt: Lúcia az ókeresztény időkben élt, fiatal szűzlányként. Nevét - akárcsak Luciferét - a lux, fény szóval hozzák kapcsolatba. A fennmaradó egyik legenda szerint édesanyja nagyon megbetegedett, és együtt mentek segítséget kérni Szent Ágota sírjához. Lúcia ott elaludt, és álmot látott, minek hatására úgy határozott, hogy Jézus menyasszonya lesz. Édesanyja meggyógyult, de pogány vőlegényhez akarta lányát adni. Mivel Lúcia nem volt hajlandó hozzámenni, igás állatokkal akartak keresztülhajtatni rajta, de az állatok megtorpantak lekötözött teste előtt. Végül megégették, vértanúvá vált. A legenda szerint csak akkor halt meg, amikor befejezte imáját. Egy másik történet arról szól:- de csodás módon visszakapta látását, sőt a szeme még szebben csillogott, mint annak előtte. Ezért is lett a szemfájósok, és a vakok védelmezője.Az a hagyomány is fennmaradt, hogy Szent Lúcia a keresztényüldözések idején gyertyával a kezében járta a katakombákat, úgy vitt élelmet az éhezőknek. Mivel mindkét keze foglalt volt, a fején hordozott fénnyel világított - innen a gyertyás koszorú. Egy érdekesség: a Nobel ünnepségek zárónapja december 13., és az új Nobel-díjasokat gyertyakoronás lányok ébresztik Svédországban. Nem csak a komolykodásról szólt ez a nap - bár a dologtiltó nap annyira nem lehetett komoly és szomorú -, hanem a viccelődésről is.Azt például roppant viccesnek tartották egyes vidékeken, hogy szétszedik a szekeret vagy a kaput, és összerakják a ház tetején, vizet lopkodnak egymás kútjából, de ijesztgettek töklámpással, Lucatökkel is, amikor leszállt az év egykor leghosszabb éjszakája. „Magyarországon, főként a Dunántúlon volt szokás a világító Luca-tök készítése. Luca napján szemeket, orrot és vigyorgó szájat faragtak a kivájt sütőtökökbe, majd a házak ablakai elé tették, és azzal ijesztgették egymást. Az ijesztő hatás kedvéért sötétedéskor égő gyertyát tettek a Luca-tök belsejébe." - írja a wikipédia is.