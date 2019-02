Olyan robotkart fejlesztettek ki Svájcban, ami visszaadja a tapintás érzését az amputáltaknak

Kép forrása: epfl.ch Fotó: Luca Rossini

Az érintés érzetét adó művégtagot fejlesztettek ki svájci kutatók, annak térbeli helyzetét is érzékelhetik a páciensek.A Lausanne-i Műszaki Egyetem (EPFL) kutatói szerint sikerük a robotika tízéves kutatásának eredménye. Tanulmányukat a Science Robotics című szaklapban mutatták be.A svájci szakértők a Pisai Egyetem és a római Gemelli Egyetemi Kórház kutatóival együttműködve fejlesztettek ki egy újgenerációs műkezet."Lehetővé teszi az amputált kezű páciensek számára, hogy visszaszerezzék a természeteshez nagyon hasonló, kifinomult tapintás érzését" - olvasható az EPFL közleményében."A kutatóknak sikerült reprodukálniuk a propriocepció érzetét, vagyis az agynak azon képességét, hogy azonnal és pontosan észlelje a végtagok helyzetét a mozgás közben és után, még sötétben, vagy csukott szemmel is" - írja az egyetem.Az új műszerrel a páciensek kinyúlhatnak egy asztalon álló tárgyért és megállapíthatják állagát, formáját, helyzetét és méretét anélkül, hogy megnéznék.A protézist sikeresen tesztelték több páciensen. Feladatát a végtagcsonk idegeinek stimulálásával végzi el. Az idegek valós idejű szenzoros visszacsatolást küldenek a pácienseknek, szinte ugyanúgy, ahogyan az emberi végtag teszi."Eredményeink bizonyítják, hogy az amputált személyek hatékonyan képesek feldolgozni a taktilis és helyzeti információkat, melyek idegi stimuláció révén egyidejűleg érkeznek" - fejtette ki Edoardo D'Anna, az EPFL munkatársa, a tanulmány vezető szerzője.Az EPFL közlése szerint más európai kutatóközpontok is részt vettek a fejlesztésben, köztük az olaszországi Cagliari Egyetem, a franciaországi Montpellier-i Egyetem és a németországi Freiburgi Egyetem.