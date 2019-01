Office 365 pár száz forintért? Ne dőljön be az ajánlatnak!

Tele van az eBay rendkívül olcsó Office 365-ajánlatokkal, melyek mögött feltehetően csalók állnak – hívja fel a jelenségre a figyelmet a G DATA. A világ egyik legnagyobb piacterén hitelesnek tűnő, akár európai székhellyel rendelkező eladók tucatjai kínálnak soha nem lejáró, élethosszig tartó előfizetést a Microsoft irodai programcsomagjához, a valós árhoz képest körülbelül 99 százalékos kedvezménnyel.A G DATA magyarországi szakemberei próbavásárlást is végeztek, amelynek során a fizetés után egy e-mail-cím és felhasználónév kombinációt kaptak. Ezekkel valóban be tudtak jelentkezni a Microsoft szolgáltatásába, a szolgáltatáshoz regisztrált e-mail-címet azonban nem lehet megváltoztatni, így a jelszót az eredeti eladó bármikor lecserélheti.Ennél is nagyobb problémát jelent, hogy az Office 365 használata során a felhasználó helyi dokumentumai szinkronizálódhatnak a Microsoft OneDrive tárhelyére, vagyis ebben az esetben egy olyan fiókba, amely felett nincs ellenőrzésünk. Ha a dokumentumok felkerülnek a felhőbe, és az eladó lecseréli a jelszót vagy ugyanazt a fiókot eladja másnak is, akkor a fájljainkhoz más is hozzáférhet.A G DATA ezért arra hívja fel a figyelmet, hogy kifejezetten veszélyes ilyen előfizetést vásárolni, még akkor is, ha a néhány száz forint az eredeti, körülbelül 20 ezer forintos árhoz képest nagyon jól hangzik. Az átverést már ez a rendkívül alacsony ár is jelzi, de a Microsoft egyébként sem értékesít „életre szóló" előfizetést az irodai programcsomagjához. Ha spórolni szeretnénk, inkább használjunk ingyenes programokat, például a LibreOffice vagy az OpenOffice csomagokat.