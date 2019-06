Nyugdíjazták Fridát, a 12 ember életét megmentő mexikói keresőkutyát

Nyugdíjazták Fridát, a mexikói haditengerészet keresőkutyáját, amelyik 12 embert mentett meg a 2017-es földrengés után - írta a BBC hírportálja.A haditengerészet kutyás egysége hétfőn ünnepséget tartott a golden labrador nyugdíjba vonulása alkalmából. Frida szolgálata alatt 53 mentőakcióban vett részt Mexikóban, Haitin, Guatemalában és Ecuadorban.A 12 ember megmentésén túl 40 holttest megtalálását is neki köszönhetik."Ugatása mindig reményt keltett, a fájdalom és a bizonytalanság pillanataiban pedig vigaszt nyújtott" - méltatta Eduardo Recondo miniszterhelyettes.A világos szőrű kutyát az a kép tette világhírűvé, Mexikóban a remény jelképévé, ahol védőszemüvegben, kis kék csizmában egy romba dőlt iskolaépület maradványai között kutat a földrengés után, mely több mint 300 ember halálát okozta.A most tízéves kutya ajándékot is kapott, egy rágcsálható játékot. A jövőben valószínűleg kereső- és mentőkutyák új nemzedékeinek kiképzésében fog segíteni.