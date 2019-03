Nyolcgyermekes lett a futballsztár: Maradonának Kubában is van három gyermeke - Három nőtől

Diego Maradonának, az argentinok futballsztárjának Kubában is van három gyermeke, és nyáron a szigetországba utazik, hogy hivatalosan is elismerje őket.



Ügyvédje, Matias Morla pénteken közölte, hogy az 58 éves világbajnok DNS-tesztekkel egyértelműsíti majd az apaságot, és a nevére is veszi a három különböző nőtől született gyermeket. Kiderült, hogy Maradona egy ideje már felvette a kapcsolatot a fiatalokkal.



A mexikói Club Dorados de Sinaloánál sportigazgatóként dolgozó ex-játékos 2000-től négy éven át Kubában élt, ahol kezeltette drogfüggőségét, és összebarátkozott az országot vezető Fidel Castróval, akinek az arcképét a lábára tetováltatta.



Maradonának más korábbi kapcsolataiból további öt gyereke született.