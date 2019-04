Nyitnak a húsvéti vásárok Bécsben - fotók

Húsvéti dekoráció a Schönbrunni Kastély előtti vásárban © www.ostermarkt.co.at / FOTOFALLY

Szalmából készült nyulak a Schönbrunni Kastély előtti húsvéti vásárban © www.ostermarkt.co.at / FOTOFALLY

A hétvége óta városszerte összesen öt helyen várják a húsvéti vásárok szerelmeseit Bécsben. A legnagyobb vásár idén az Ostermarkt Am Hof, ahol főként kézműves termékeket – kézzel készített szappanokat, illatos gyertyákat, levendulás dolgokat, kerámiafigurákat, húsvéti dekorációt – kínálnak a csaknem nyolcvan standnál. Természetesen azok sem járnak rosszul, akik csak nézelődni látogatnak ki, ők almás rétesből, kandírozott mandulából vagy kiadós szalonnás ételekből meríthetnek új erőt.Imperiális hangulat, tojáshéj-ülőkék és gigantikus hímes tojások várják azokat, akik a Schönbrunni Kastély előtt megrendezett vásárt választják. A mintegy hatvan standnál osztrák és szomszédos országbeli árusok kínálják a gyönyörűen megfestett tojásokat, fából készült figurákat, kerámiákat, üvegdíszeket és ékszereket. A legkisebbek marcipánnyuszit vagy húsvéti asztali díszt készíthetnek a Húsvéti Nyúl Műhelyében, hogy gyorsabban teljen az idő az ünnepig.Európa legnagyobb tojáshegye tornyosodik az Altwiener Ostermarkton, a Freyungon, amelyet idén 30. alkalommal rendeznek meg. A negyvenezer, legkülönbözőbb stílusban kidíszített tojáson kívül kézműves termékek, gazdag gyerekprogram és olyan szezonális finomságok várják az ide látogatókat mint a sült húsvéti bárány vagy az édes kelttésztából készülő húsvéti pinza. Néhány lépéssel arrébb, a Palais Harrach előtt található Bécs egyetlen bio húsvéti vására, az Ostermarkt der Biobauern auf der Freyung. Itt biogazdálkodásból származó zöldségek, gyümölcsök és belőlük készült termékek közül válogathatnak a környezettudatos vásárlók.Inkább a helyieknek szól az Ostermarkt am Franz Jonas Platz. A Floridsdorfi Pályaudvarnál felállított vásár 2019. április 21-ig tart nyitva, a kínálatot főként hímes tojások, kézműves termékek és szezonális finomságok alkotják.Aki valami kevésbé turistás helyre vágyik, annak érdemes ellátogatnia a 17. kerületi Kalvarienbergfestre, ahol a helyi művészeké és alkotásaiké a főszerep. A húsvéti díszbe öltöztetett Kalvarienberggasséban sorakozó standoknál művészi és kézműves alkotásokat kínálnak, a színpadnál változatos program várja a látogatókat, a foglalkozásokon pedig egy-két művészi technikát is elleshetnek az érdeklődők.2019. április 20-22. között ingyenes belépés mellett várja változatos húsvéti programjára a látogatókat Bécs kertészeti vállalata, a Blumengärten Hirschstetten. A hagyományos húsvéti vásárban regionális sonka-, sajt- és szalonnaspecialitások alatt roskadoznak a pultok, de természetesen megtalálható a kínálatban a hímes tojás éppúgy, mint a húsvéti dekoráció. Ez az a vásár, ahol nemcsak a kicsiket, de a felnőtteket is érdekes kézműves foglalkozásokkal várják, akik idén szalmaszívet és szalmatyúkokat készíthetnek, illetve kibővíthetik ismereteiket a fűszernövényekről. A gyerekeket ezen kívül körhinta, ugrálóvár, mesemondó és állatsimogató várja.