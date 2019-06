Nyári móka és tábori kalandok a Disney Channel új sorozatában

A Disney Channel új sorozata, a Bug Juice: Tábori kalandjaim tele van szabadtéri mókával, új barátságokkal, és kihívásokkal, ahol a tábor lakói megtapasztalják milyen a családtól távol lenni. A sorozat a mai generációnak készült, vannak benne "boomerang" effektek, animált emotikonok, és mémek is, amik mind a nyári kalandokról szólnak.



A producerek a sorozat eredeti helyszínére tértek vissza, hogy bemutathassák a számtalan vicces és szórakoztató tevékenységet, és kihívásokat, amikkel a táborozók találkoznak: a beilleszkedés nehézségeit, a honvágyat, és a barátságok hullámvölgyeit, melyeken keresztül a nézők is beleélhetik magukat a táborozók életébe.



A Bug Juice: Tábori kalandjaim is az eredeti, 1998-as sorozatot készítők munkája, akik ezen kívül még sok népszerű tartalmat készítettek már a Disney Channel számára.



Még több nyári mókáért és tábori kalandért kapcsolj a Disney Channel-re, minden hétköznap 16 órától!