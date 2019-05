Nyári Dia őszinte vallomása: "Egy kislányt szeretnénk Zétény mellé!"

Bár Nyári Dia kisfia már 10 hónapos, a fiatal anyuka mégis gyakran eljátszik a gondolattal, hogy hamarosan ismét egy újszülött csöppség illata lengi be a lakást. A népszerű színésznő elárulta: egyik leghőbb vágya, hogy Zétény után egy kislánnyal ajándékozza meg a sors. Csakhogy minden gyermek érkezésénél újra ki kell alakítani a család napi rutinját, így Dia számára fontos egy fő bizalmas, aki a szakértői segítség mellett lelkileg is támogatja őket.Szülőnek lenni az egyik legnagyobb felelősség és kihívás az életben. Bár a színésznő már gyakorlott édesanyának számít, ám a mai napig van olyan szituáció, amellyel kapcsolatban legfőbb bizalmasa, a védőnője segítségét kéri.– Egy kislányt szeretnénk Zétény mellé. Ha jönne a második baba, valószínűleg elköltöznénk egy nagyobb lakásba, de abban biztos vagyok, hogy Krisztinát, a védőnőmet, akkor is felhívhatom majd, még ha nem is hozzá fogunk tartozni. Hálás vagyok, hogy roppant közvetlen a kapcsolatom vele, majdnem mintha az anyukám lenne. Volt már példa arra, hogy éjjel fél12-kor telefonáltam, amikor 6 napos korában félrenyelt Zéti. Távolról is segített és nyugtatott Krisztina. Ekkor alakult igazán szorossá a kapcsolatunk – mesélte Dia.A gyönyörű színésznő a tapasztalatait megosztva beszélt a védőnők és az anyák kapcsolatának fontosságáról:– A második babánál is ugyanúgy léphetnek fel bizonytalanságok és kétségek az anyukában, pláne, ha a babák neme más. Kétgyerekes anyukaként is sok kérdésem lenne valószínűleg, ami nemcsak a gyerekek körülötti tárgyilagos feladatokra vonatkozna. Krisztina a gyereknevelés lélektanába is beavat. Ráadásul mindig azt tartja szem előtt, ami a számunkra a lehető legjobb. Ezért is jelöltem őt az Év Védőnője díjra, hiszen keresve sem találhattam volna nála jobbat.Egy jó védőnő igazi kincs, hiszen az anyuka bátran fordulhat a szakemberhez, ha kérdése van a gyermek gondozásával kapcsolatban. A Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE) 2011 óta az Év Védőnője díjjal ismeri el a családokat segítők áldozatos munkáját. A kategóriák jelöltjeit szakmai zsűri bírálja el, de immár három éve a közönség szavazatai alapján is díjaznak egy szakembert. Szavazzon ön is! Most itt az alkalom, hogy meghálálja a védőnők támogatását és munkáját azzal, hogy voksol, ki legyen a közönségdíjas. Ehhez nem kell mást tennie, mintvagyvoksolni május 31-ig.