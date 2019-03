Novemberben jön a Scorpions a Budapest Arénába

Már 50 év telt el azóta, hogy a fiatal Klaus Meine, Rudolf Schenker és Matthias Jabs a háború utáni bénultságból éppen csak magához térő Hannover utcáit rótták hangszereikkel és erősítőikkel.



Ebben az 50 évben Németország, de még inkább a kontinentális Európa legsikeresebb rockbandájává váltak, élő bizonyítékként arra, hogy nem csupán a VW, a Mercedes vagy a BMW versenyképes nemzetközi szinten, hanem a német klasszikus rockzene is. Számtalan banda, mint például a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn, a System Of A Down vagy a Queensryche dolgozott fel Scorpions dalokat ez idő alatt. Csak magának a Rock You Like A Hurricane daluknak több mint 150 hivatalos feldolgozása létezik, különböző zenészek előadásában.



Egy Scorpions szintű karriert számokkal bemutatni szinte lehetetlen. Az egyetlen adat, amit mégis érdemes kiemelni, az a több mint 100 millió eladott lemezük. Ezért vált a Scorpions Európa legsikeresebb zenekarává.



De a számtalan arany- és platinalemez csak az egyik fele a Scorpions történetének. A másik oldalon a turnézás utáni változatlan vágyuk áll. Nincs még egy ilyen kaliberű rockbanda, amely ennyi időt töltött volna színpadon, és ilyen gyakran, mint a hannoveri csapat. Több ezer koncertet adtak már a bolygó minden szegletében, Rio de Janeirótól kezdve Tokión, Moszkván, Washingtonon és Dubajon át egészen Párizsig vagy Berlinig.



Rengeteg varázslatos koncertélményük van; néhányuk hallható lemezen, illetve filmen és videóklipben örökítették meg. Ezek azok a pillanatok, amelyek bebetonozták a Scorpions ismertségét, mint azon ritka bandák egyikét, amelyek a tömeg fölé tudtak emelkedni.



Ez az egyedülálló csapat a legújabb showjukkal november 18-án ismét látható lesz a Budapest Arénában!



A budapesti koncertre jegyek elsőként a rajongói klub tagjai számára elérhetők, a bejelentést követő 24 órán keresztül. A hivatalos jegyértékesítés március 14-én 10 órakor kezdődik a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül.