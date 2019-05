Novák Péter: Majdnem belehaltam a válásomba

Fotó: borsonline.hu

– Négy évig húzódott nálunk ez a dolog, többször nekifutottunk, hátha lehet még valamit tenni, és valószínűleg, amikor a tudatalattim megérezte, hogy ez nem jön össze, akkor adott egy nagyon erős válaszreakciót. Amikor azt érzed, hogy tényleg belepusztulsz a veszteségbe…

– A lehető legrosszabb felállások egyike. Én felmentem a színpadra, önkifejeztem, megmutattam magam, hazaértem, jó fej apuka voltam, és utána beszippantottak a saját gondolataim. A volt feleségemnek pedig maradt egy szép virág torzsája, a rohadó vége, a fáradt, kedvetlen, mocskos.

Tíz évvel ezelőtti házasságkötése, két kisfia születése és négy évvel ezelőtt kezdődött válása is a legnagyobb titokban zajlott Novák Péter életében.A színész-műsorvezető ugyanis csak a legritkább esetben enged betekintést a családi ügyeibe. Ilyen kivételes alkalom volt néhány napja a Második felvonás című válásról szóló színházi beszélgetés, amelyen a Bors is jelen volt.Novák elképesztő őszinteséggel vallott arról a fájdalomról, amelyet átélt válása miatt Horváth Andrea táncművésztől azért, hogy ta­paszta­lataival segítsen másokon. Az est során kiderült többek között, hogy elsősorban magát hibáztatja, azért, hogy zátonyra futott a há­zassága, és hogy testileg-lelkileg kikészítette a családjuk szétesé­se. Olyannyira, hogy a procedúra közben a halál szele is megérintette.– Egy párkapcsolat vége is gyász. Ugyanazokat a szavakat használjuk, mint a halál esetében, és azért vagyok biztos ebben, mert én ebbe a folyamatba tényleg majdnem belehaltam. Kaptam egy szívrohamot 2016-ban, de még pont eljutottam a kórházig. Ott kiderült, hogy egy nagyon erős aritmiás zavar lépett fel nálam, ami a felgyülemlett feszültség, a sok stressz velejárója volt – mesélte Novák, aki szerint a teste így reagált a kudarcra.– komorodott el egy pillanatra, majd a tőle megszokott lazasággal igyekezett folytatni: a történet happy enddel végződött, ma már ugyanis azt érzi, olyan baráti, jó viszonyt ápol gyermekei édesanyjával, amilyet a házasságuk alatt kellett volna.Egyutcányira laknak egymástól, mindketten rugalmasan viszik-hozzák a gyerkőcöket, sosem vitáznak pénzügyeken, mi több, nagyokat és jókat beszélgetnek Andreával, ami valamelyest elhozta a megnyugvást Novák számára. De jónak, idillinek sosem tudná jellemezni ezt az állapotot, és ma is sokszor felötlik benne a kérdés: a házasság intézményes keretein belül ez miért nem tudott működni köztük?Sorban összeszedte azonban az okokat, amelyek közül az első helyen az áll, hogy underground táncművész felesége otthagyta izgalmas művészéletét és főállású édesanya, háztartásbeli lett.De a nagy korkülönbség és az időhiány is „rangos" helyet foglalt el a problémák sorában amellett, hogy mint oly sok feleség, Andrea is feladta a karrierjét.– Köztünk az általános megítélés szerint nagy korkülönbség volt, tizenöt év. Fene se tudja, hogy ez sok vagy kevés. Lehetett volna tizenöt évvel idősebb feleségem is, nem érdekelt volna, de az kétségtelen, hogy valakinek – aki belemászik a médiavalóságba, tévéműsorokat gyárt – kvázi az árnyékában lenni, óhatatlanul sok mindent vonz magával. És nekem nem volt a feleségemre napi, rohadék, igazi tíz percem, hogy mindent félretoltam volna. Tizenöt-tizenhat éven ke­resztül ez elforgácsolódott a mindennapokból, pedig elképesztően fontos és hiányzott.