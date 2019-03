Női szimbólumra cserélte vállalati jelképét a Vodafone

Március első hetében végig látható lesz a nőnap alkalmából átalakított logó a budapesti Vodafone székház Duna felőli oldalán.

Amanda Nelson

Ritkaság, hogy egy világmárka társadalmi ügy szolgálatába állítsa legfontosabb megkülönböztető jelét. Az egyenlőség a Vodafone egyik alapértéke, így idén nőnap alkalmából a vállalat átalakította a budapesti székházán lévő logóját. A szolgáltató az elmúlt években számos programot indított annak érdekében, hogy 2025-re a világ legjobb munkahelyévé váljon a nők számára. Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, elengedhetetlen az egyenlő feltételek megteremtése.A Grant Thornton 2017-es kutatása szerint (’Women in Business’) az Európai Unióban a felsővezetők csupán 26 százaléka nő, a vállalkozások 36 százalékánál pedig egyáltalán nincs nő a vezetőségben. Noha tapasztalható változás, a nők aránya még mindig jóval alacsonyabb a vezetői pozíciókban. A Vodafone Magyarország úttörőnek számít ezen a téren, hiszen a vezérigazgatót is beleértve a nyolctagú menedzsment fele nő, ami átlagon felüli a hazai viszonyokat tekintve, különösen egy technológiai vállalat esetében. Az ICT szektorban ugyanis az átlagosnál nagyobb arányban dolgoznak férfiak, uniós adatok szerint az ezen a területen dolgozók mindössze 17 százaléka nő, vezető pozíciókban pedig csupán 19 százalék ez az arány.A Vodafone rövidtávú céljai között szerepel, hogy a középvezetőik legalább 30 százaléka nő legyen globális szinten. Ennek egyik nagy akadálya az, hogy a nők családalapítás kapcsán – akár életükben többször is – hosszabb időre megszakítják karrierjüket, így számukra kihívást jelenthet a munkába való visszatérés. A Vodafone ezért több olyan kezdeményezést is megvalósított Magyarországon, melyek célja, hogy ezen változtasson.Világszerte 55 millió értékes szakmai tudással rendelkező nő nem tér vissza a munkába egy hosszabb karrierszünet után. A legnagyobb nehézséget a rugalmas munkaidő és a megfelelő képzés hiánya jelenti. A 2017-ben Magyarországon is elindított Vodafone ReConnect program erre kínál megoldást. Célja, hogy olyan, már vezetői tapasztalattal rendelkező, jobbára női munkavállalókat integráljon vissza a munka világába, akiknek nagyvállalati karrierje több évre megszakadt, jellemzően gyermekvállalás, illetve saját- vagy családi vállalkozásban eltöltött idő miatt. Tréningekkel és egyéb bevezető programokkal segítik a korábban javarészt vezetőként dolgozó – vagy vezetői potenciállal rendelkező – jelöltek szakmai tudásának, készségeinek felfrissítését, fejlesztését. Sőt, a ReConnect lehetőséget biztosít arra is, hogy az első időben rugalmas, vagy részmunkaidőben dolgozzanak a vállalatnál.Az egyik legfrissebb változás, hogy 2019. január elsejétől a tartós távolléten lévő Vodafone Magyarország munkatársak – akik jellemzően a szülési szabadságot igénybe vevő kismamák – két évig megtarthatják ingyenes dolgozói előfizetésüket és a készüléküket.– Egy vállalat identitását az alapértékei határozzák meg. A Vodafone-nál ezt nagyon komolyan vesszük, ezért minden téren küzdünk az egyenlőtlenségek ellen, és támogatjuk a sokszínűséget. Kiemelten fontos például a kismamák, valamint a hosszabb szünet után visszatérő munkatársaink intergrációja. Globális célunk, hogy a nők számára a legjobb munkahellyé váljunk, hiszünk abban, hogy az üzleti sikerek egyik elengedhetetlen eleme a diverzitás, vagyis, hogy egy adott problémát a lehető legtöbb szemszögből megvizsgáljunk – mondta el Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója. – Fontos, hogy ez nem a férfiakkal szembeni negatív megkülönböztetést jelenti – mind a ReConnect program, mind tartós távollétre szoruló kollégák támogatása ugyanúgy vonatkozik férfiakra, mint nőkre. Ennek megfelelően az édesapákról sem feledkezünk meg: gyermekük születésekor kéthetes fizetett apasági szabadságra jogosultak, azaz a Magyarországon törvényileg előírt 5 napon felül további 5 napot vehetnek ki – tette hozzá a vezérigazgató.Március első hetében végig látható lesz a nőnap alkalmából átalakított logó a budapesti Vodafone székház Duna felőli oldalán.