NŐComment! második évad a Spektrum Home-on

Nem kisebb nevek tűnnek fel újra a csatornán, mint Ábel Anita, Dobó Kata, Osvárt Andrea, és Kovács Patrícia, de a csapat tagja ugyanúgy Gryllus Dorka, Balázsovits Edit, Kisó, és Falusi Mariann is, akikkel hétről hétre ismét találkozhat a közönség.



A legújabb epizódok május 26-tól várják a nézőket, akik heteken keresztül részesei lehetnek a tartalmas beszélgetéseknek. Április 7-től pedig a NŐComment! első 10 adását kezdte bemutatni a csatorna, hogy a régi és az új nézők is ráhangolódhassanak a vadonatúj részekre.



Az egyedi hangulatú kibeszélő showt ezentúl vasárnap délutánonként lehet nyomon követni a Spektrum Home műsorán, ha pedig valaki lemaradna a 17 órás premierről ugyanaznap este akár 22 órakor is megnézheti a legfrissebb adást.



A különleges női talkshow-ból ezúttal sem maradhat ki az erősebb nem, így hetente egy-egy újabb férfivendéggel is bővül az ország legcsajosabb produkciója, hogy kibeszéljék, megbeszéljék, átbeszéljék mindazokat a témákat, amik a nőket leginkább foglalkoztatja a hétköznapokban.



A NŐComment! adásait továbbra is a Spektrum Home saját stúdiójában veszik fel, ezúttal 30 adás készül majd a nézőknek, így egész nyárra és őszre is visszaköltöznek az izgalmas csevegések a Spektrum Home-ra.



NŐComment! 2. évad - Premier: 2019. május 26. 17 óra, ismétlés 22 óra

NŐComment! 1. évad ismétlése - 2019. április 7. 17 óra