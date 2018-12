Nincs mese, ő a világ legszexibb halkofája

Lássuk be, a halárusítás pont nem olyan szakma, amihez szemrevaló, dögös nőket társítunk. Sőt. Van azonban egy 26 éves lány, akiről még véletlenül se mondanánk meg, hogy ezt a szakmát választotta magának - szüleinek köszönhetően azonban nap mint nap a halpiacon láthatjuk. - írja a BorsOnline Liu Pengpeng mondhatni egy nap alatt lett sztár Tajvanban: egy vásárlója ugyanis lefotózta, a képet pedig megosztotta a Facebookon. Hamarosan már a helyi média is felkapta - hamarosan pedig már a nemzetközi oldalak is foglalkoztak vele.Liu egyébként modell, de emellett gyakran segít szüleinek a piacon - családja ugyanis már négy generáció óta halakat árul.