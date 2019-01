Nincs hova bújni: azokról is tudnak a közösségi oldalak, akik törölték magukat

Az ismerősökön keresztül akkor is tudnak a közösségi oldalak a tagok preferenciáiról, ha azok magánszférájuk védelmében törlik magukat - állapította meg egy friss tanulmány.



A közösségi platformok - köztük például a Twitter - a korábbi tagok preferenciáiról is gyűjthetnek információt úgy, hogy figyelemmel kísérik a volt felhasználó akár csak nyolc egykori kontaktját.



A Nature Human Behavior című tudományos lap aktuális számában közölt kutatás vezetője, Jim Bagrow, a Vermonti Egyetem matematikusa elmondta: a közösségi médiában a tagok nem egyedül döntenek a róluk szóló információkról, ebbe a "barátaiknak" is van beleszólása.



Az információs technológiai ipar óriásain, a Google-on, a Twitteren és a Facebookon egyre nagyobb a nyomás, hogy hirdetési piaci céljaik szolgálatában átláthatóan kezeljék a felhasználók személyes adatait.



Tavaly nagy botrány tört ki, amikor kiderült, hogy a Facebook, a világ legnagyobb közösségi hálózata sok millió amerikai felhasználója adatait adta el a Cambridge Analytica tanácsadó cégnek választási hirdetések pontos célba juttatása céljából.



Bagrow és munkatársai csaknem 14 millió Twitter-felhasználó 30 millió nyilvánosan olvasható bejegyzését elemezte statisztikai modellek segítségével.



Azt állapították meg, hogy gépi tanulási algoritmusok képesek lehetnek akár 64 százalékos pontossággal kikövetkeztetni, mi lesz a következő szó, amit a felhasználó leír. Abból indultak ki, hogy a vizsgált tag és a vele leggyakrabban kapcsolatba lépők korábban mi mindent tettek közzé.



A pontosság csak három százalékponttal lett kevesebb (61 százalék), amikor csak a vizsgált felhasználó barátainak bejegyzéseit vette figyelembe az algoritmus - írták a kutatók.



"Nincs hova bújni a közösségi hálón" - fűzte hozzá közleményében Lewis Mitchell, a tanulmány társszerzője.



A Twitter nem kommentálta az eredményeket. Globális adatvédelmi vezetőjük, Damien Kieran szeptemberben azt mondta az Egyesült Államok Kongresszusának, hogy a cég vallja, a magánszféra védelme alapvető jog.

Bagrow szerint a politikai nézetekről, a vásárlási szokásokról, a kedvenc tévésorozatokról a barátokkal online megosztott információ lehetőséget ad arra, hogy az egyes felhasználók életének sokféle területéről vonjanak le következtetést.



"Akkor is fel lehet vázolni egy felhasználó személyiségét a kapcsolatain keresztül, ha ő már törölte magát az oldalról, az információ olyan erősen be vagy ágyazva a közösségi médiába" - írták a tanulmányban.



Noha a kutatás a Twittert elemezte, a többi közösségi platformról is ugyanígy lehet információt gyűjteni - mondta Bagrow.



A Facebook azt közölte, aki nem felhasználójuk, arról nem készítenek profilt. A közösségi oldal tagjai számára aktivitásuk alapján szabja testre a nekik felkínált tartalmakat és hirdetéseket. Mind a Twitter, mind a Facebook felhasználói törölhetik a fiókjukkal kapcsolatos információkat az oldalról.