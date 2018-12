Nicki Minaj új szerelme egy elítélt gyilkos és szexuális bűnöző

Az énekes nemrég posztolt közös képet új szerelmével, Kenneth Pettyvel, a rajongói reakciók pedig finoman szólva is vegyesek. Új szerelme ugyanis ült már börtönben, méghozzá nem is akármilyen vádak miatt: először 1995-ben, amikor megpróbálta megerőszakolni akkori barátnőjét. Néhány évvel szabadulása után, 2005-ben aztán ennél is súlyosabb bűncselekményért, emberölésért ítélték el, akkor hét évre - írja a Bors A most negyvenéves férfi múltja viszont egyáltalán nem zavarja az énekesnőt, aki viszonylag indulatosan osztotta ki a magánéletében kutakodókat, és azt mondta, törődjenek a saját életükkel, azt is csak elcseszni tudják.