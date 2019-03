Nick Jonas miatt ment szét a Jonas Brothers

Ehelyett pont az ellenkezője történik, ugyanis a The Late Late Show-ban James Cordennek elárultak, mi vezetett ahhoz, hogy szétmentek - írja a Joy.



A beszélgetésükből kiderült az is, hogy miért oszlott fel a Jonas Brothers 6 évvel ezelőtt. Ennek oka Nick volt, ahogy annak is, hogy most újra összeálltak.



A legnagyobb érdekesség, hogy úgy beszélgettek, hogy közben hazugságvizsgálóval nézték a válaszaikat.



Az is kiderült, hogy Nick jobb énekesnek gondolja magát, mint a testvérei, Kevin viszont abban nem mondott igazat, hogy legszívesebben lekevert volna egyet Nicknek amiatt, hogy szétbomlott a csapatuk.



A srácok azt is elmondták, hogy hosszú ideig terápiára jártak annak érdekében, hogy újra együtt tudjanak dolgozni. Az összeállás viszont elég jól sikerült, már több mint 30 dalt vettek fel és Ausztráliában turnézni is fognak.