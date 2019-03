Nemet mondott a húsfogyasztásra Hajdú Steve

Hajdú Steve nemcsak remek színészi alakításairól ismert, hanem arról is, hogy a gasztronómiában is nagyon járatos. Tudását még a Konyhafőnök VIP egyik évadában is megcsillogtatta, azóta is amikor csak teheti szívesen süt-főz."Szeretem a magyar fogásokat, de mostanában nagyon vonzanak az újraértelmezett verziók: a rakott krumpli, a töltött paprika elemeire szedve, új köntösben. Az egész étel mutatja a séf gondolkodását és ez nagyon izgalmas. Ugyanakkor egyre inkább kedvelem a nemzetközi konyhát is, különösen az olaszt. Nagy pizzagyúró hírében állok, hosszú idő volt, mire megtaláltam a tökéletes verziót" - árulta el a Kalandozó vasárnapi adásában Hajdú Steve, aki egyébként mindent szívesen megkóstol."Mivel kollégista voltam, így nincs az a rossz étel, amit ne ennék vagy kóstolnék meg. Egy thaiföldi nyaralás alkalmával még a tücsköt is megkóstoltam, ott ugyanis az utcán árulták. Nagyon finom volt" - mondta Hajdú Steve, aki ma már nem biztos, hogy újra megtenné ezt."Vegetáriánus lettem, így húst már nem kóstolnék. Persze egészen más volt az a pulyka vagy csirke, amit gyerekkoromban ettem, annak íze volt, azokat még nagyon szerettem. Viszont az ilyen seszínű, ízetlen csirkehúsról inkább lemondok" - árulta el Hajdú Steve a Kalandozó műsorvezetőjének, Tuka Nikinek.