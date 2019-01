Nekiment a hollywoodi színészcéh a filmakadémiának az Oscar-gála miatt

Az amerikai tévés és filmes színészek érdekvédelmi szervezete, a Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) éles hangú közleményben vádolta meg a filmakadémiát "a tisztességtelen nyomásgyakorlás taktikájával". Ilyen fellépésre mindeddig nem volt példa.



A 160 ezer tagú szervezet arra hivatkozott, hogy már Hollywood-szerte köztudott: a filmakadémia nyomást gyakorol a színészekre, hogy a február 24-i Oscar-ceremónián kívül ne vállalják más díjátadó gálán a díjak átadását.



Közben az Oscar-gálának még mindig nincs házigazdája: Kevin Hart kényszerű visszavonulása után még nem sikerült olyan nagyágyút találnia a szervezőknek, aki biztosítaná a világszerte közvetített díjátadó show magas nézőszámát. Pedig a műsor producerei tisztában vannak azzal, hogy jelentős változtatásokra van szükség, hiszen tavaly mélypontra zuhant a gála iránti érdeklődés.



A SAG a céh saját Los Angeles-i díjátadó gálája előtt két héttel lépett a nyilvánosság elé közleményével, amelyben mélységesen elítélte, hogy a filmakadémia rá akarja bírni a színészeket, hogy a saját díjátadó ceremóniájukon ne vállalják a díjak átadását. Mint írták, számos jelentést kaptak a filmakadémia nyomásgyakorlásáról, és személyesen is tapasztalták, hogy a filmakadémia megpróbálja biztosítani az Oscar-díjátadó sztárszereposztását. A SAG hangsúlyozta: a színészek az ágazatnak azon a gáláján vesznek részt és működnek közre, amelyiken akarnak, ez az ő döntésük kell legyen.



Az Oscar-ceremónia az elmúlt 91 évben eddig csak egyszer maradt házigazda nélkül. A februári gálára felkért Kevin Hartnak korábbi melegeket támadó twitteres megjegyzései miatt kellett visszavonulnia a feladattól. Eddig a jelek szerint nem találtak helyette alkalmas műsorvezetőt, ezért a filmakadémia szemmel láthatólag arra koncentrál, hogy a díjátadók között legyen minél több sztár, és velük emelje a rendezvény népszerűségét. Felröppent a hír, hogy esetleg a Bosszúállók sztárcsapatát is bevetnék a műsorban.



A 2018-as Oscar-show-nak rekordalacsony, 26,5 millió nézője volt, ezért a szervezők többek között megígérték, hogy 30 perccel rövidebb lesz a műsor, néhány díjat a reklámszünetekben adnak majd át. Az Oscar-jelöléseket január 22-én jelentik be.