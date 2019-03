˝Nehéz napok˝, nehéz kérdések - Mi a legjobb megoldás?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt hazai drogériákban, gyógyszertárakban és webáruházakban kapható 9 különböző márkájú menstruációs tölcsért tesztelt.Laboratóriumban vizsgálták, hogy a termékek tartalmaznak-e potenciális rákkeltő vagy hormonháztartást megzavaró anyagokat: nitrozamint, klórozott paraffinokat, ftalátokat, PAH-ot (policiklusos aromás szénhidrogéneket), formaldehidet, potenciálisan allergizáló fehérjét, kioldódó festékanyagot. Azt is mérték, hogy mennyire strapabírók, hiszen több gyártó akár 10-15 éves élettartamot is ígér egy-egy termékre.Ezeknek a termékeknek a megvásárlása nagyobb beruházást jelent egy hagyományos tamponhoz vagy betéthez képest, hiszen áruk 6000 és 12 ezer forint között mozog, ami nagyjából egy évi tampon vagy intimbetét vásárlás ára. Ha viszont azt is figyelembe vesszük, hogy akár 5-15 évet is kihúzatunk egyetlen intimkehellyel (menstruációs tölcsérrel), akkor hosszú távon anyagilag mindenképp nyert ügyünk van.A női higiéniai termékekre, így az intimbetétekre és a tamponokra nem kell ráírni, hogy milyen kisebb mennyiségben előforduló vegyi anyagokat tartalmaznak. PedigAz elmúlt években több korábbi külföldi és hazai kutatás mutatott ki egészségre káros szennyezőket betétekből és tamponokból: hormonrendszert károsító parabéneket, triklozánt, ftalátokat és növényvédőszerből visszamaradt glifozátot találtak több vizsgált termékben.Mivel a szervezetbe sok más forrásból (pl. kozmetikumok, ételek, házi por) is jut ezekből a vegyszerekből, az egyenként határérték alatti mennyiségek összeadódnak. Ezek a vegyületek ráadásul nemcsak a termékeket használó nőkre, de a később születendő gyermekre is veszélyt jelenthetnek.A Tudatos Vásárlók Egyesülete legújabb labortesztjében, míg a többinél még ha nagyon kis mennyiségben is, de kimutatható volt legalább egy nemkívánatos vegyi anyag.Hétköznapi használat, strapabírásA vegyi anyag szennyezettség mellett arra is kíváncsiak voltak a fogyasztóvédők, hogy milyen a termékek gyakorlati használata, ezért minden terméket 5 tesztalany használt több havi ciklus során, akik pontozták többek között, hogy mennyire érezték kényelmesnek, biztonságosnak az intimkehely viselését, esetleg okozott-e fájdalmat. A legtöbb termék 5 vagy 4 pontot kapott ebből a szempontból.Jó hír, hogy a TVE által tesztelt 9 menstruációs tölcsér közül, vagyis nem kell attól tartanunk, hogy használat közben elszakadnak, vagy túl hamar tönkremennek.Reneszánszát éli a mosható intim betétHa csökkenteni akarjuk a kockázatainkat, akkor keressük a 100% bio pamutból készült tamponokat vagy betéteket, és kerüljük az illatosított termékeket.Környezeti szempontból megoldást jelentenek még a mosható betétek, ezek egészségügyi kockázata szintén kisebb.A Tudatos Vásárlók Egyesülete korábbi tesztjéből kiderült, hogy ez nem csak ökofanatikusoknak jelenthet elfogadható egészség- és környezetbarát megoldást, ugyanisSok éves időintervallumban számolva nem kis mennyiségről van szó, és a kezdeti nagyobb anyagi befektetés itt is hamar (közel egy éven belül) megtérül.A teljes teszt előfizetéssel megtekinthető itt