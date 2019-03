Néhány nappal súlyos sérülése után, már dolgozik Marsi Anikó

Fotó: borsonline.hu/Bánkúti Sándor

Fájdalomcsillapítókkal ugyan, de újra munkába állt Marsi Anikó. A Tények műsorvezetője pár napja szenvedett combcsonttörést, műteni is kellett. Lábát csavarok tartják össze, és bár sokan ilyenkor még a kórházban vagy otthon pihennének, ő mindenáron dolgozni akart - írja a Bors.Mivel ennyire eltökélt, a TV2 vezetősége támogatta. Olyannyira, hogy például a főnöke, Kökény-Szalai Vivien felajánlotta, hogy sofőrt biztosítanak a számára, hogy be tudjon járni, de ha akar, bent is maradhat, ugyanis kapott egy saját szobát ággyal, fotellel. Az informatikusok a számítógépét is bevitték, hogy tudjon az adáson is dolgozni, tartsa a lépést a többiekkel. Anikó tegnap még úgy gondolta, haza fog járni mindennap, de sérülése nem játék, így könnyen lehet, hogy végül nem ő, hanem a szükség dönti el, hol alszik, amíg lekerül lábáról a gipsz.