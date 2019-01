Negyvenévesen is szuper szexi Szorcsik Viki - Fotók

Szandra szerepében a Korhatáros szerelem című sorozatban már kiderült, hogy Szorcsik Viki elképesztően dö­gös. A színésznő ezt tudta fo­kozni. Miközben az országban csendesen hullt a hó, kitett az Insta-oldalára egy fotót, amin meztelenül napozik egy szörfdeszkán. - írja a BorsOnline – Ez a fotó nem most ké­szült, hanem tavaly, de kiraktam, mert eluntam a hideget – neveti el magát Viki.– Most éppen egy varázslatosan szép helyen vagyok, Erdélyben, a Hargitán. Kijöttem egy kicsit pihenni a barátaim­hoz. Itt megnyugszik a lélek, ez a második otthonom. Ez a hely a szívem csücske, 1500 méteren vagyunk az Ózon hotelben, snowboardozom, hószánozom.Haragudni sem lehet arra, aki irigyli Vikit. Folyton utazik, hol a tengerpartról, hol havas hegycsúcsok­ról jelentkezik. Ráadásul 40 évesen hibátlan az alakja.– Mit kezdjek az irigységgel? – kérdez vissza.– Mindenki foglalkozzon a saját dolgával. Senki se higgye, hogy az én életemnek nincsenek árnyol­da­lai. Néha küszködöm, vannak problémáim, de az élet napos oldalát nézem, igyekszem pozitív vi­lágot teremteni magam köré. Ha irigyek, az ő ba­juk! Akinek savanyú a szőlő, az ne nézegesse az oldalamat.Az is biztos, hogy egy ilyen testért tenni kell, nem lesz magától.– Világéletemben sportoltam, sportolok most is. Nem vagyok tohonya, szeretek mo­zogni. Vigyázok magamra, próbálok helyesen étkezni. Valóban nem adják ingyen, mindig is meg kellett dolgoznom ezért a testért, ez nem genetika. És ahogy telik az idő, egyre többet kell dolgozni rajta! – neveti el magát Viki.– Van egy utazós blogom, a Viktória világa. Szeretek utazni, írni, meglátogatni a barátaimat. Van, aki tárgyakat vásárol, van aki élményeket. Én szenvedélyes élménygyűjtő vagyok. Hogy megmaradjon, le­írom a blogomban.Ta­valy óriási élmény volt, hogy negyvenéves lettem, és pont a negyvenedik országban jártam, ez volt Dubaj. Ha időm engedi, és anyagilag is megtehetem, akkor megyek. Ma már az utazásokat is meg lehet okosan oldani, nem kell sok száz ezret elkölteni, hogy világot láss. Sok helyen él ismerősöm, barátom, és a ruhás cég, akikkel együtt dolgozom, a Masca is gyakran fotóz külföldön. Olyankor összekötöm a kellemeset a hasznossal.