Napi cukiság: újszülött matakókölyköt mutattak be a budapesti állatkertben

Négy hete született matakó (háromöves tatu) kölyköt mutattak be pénteken Fővárosi Állat- és Növénykertben.



A matakók különlegessége a többi tatufaj között, hogy teljesen, szinte egy szabályos golyóvá össze tudnak gömbölyödni - mondta el az MTI-nek Hanga Zoltán az állatkert sajtószóvivője. A legtöbb tatufaj hasa ugyanis összegömbölyödéskor védtelen marad, ezért veszély esetén félig földbe ássák magukat erős karmaikkal.



Hozzátette: a Dél-Amerikában őshonos faj a kisebb tatufélék közé tartozik, súlya felnőttkorban sem haladja meg a kettő kilogrammot, élethossza akár 30-35 év is lehet.



Az állatkert négy évvel ezelőtt kezdett el a matakók tartásával foglalkozni, tavaly született az első matakókölyök, egy hím, Briós, aki azóta már egy franciaországi állatkertben él - emelte ki Hanga Zoltán.



A mostani újszülött matakókölyök nőstény, neve egyelőre még nincs. Ugyanattól az anyától született, mint Briós. A matakókölyköt leginkább a nyitás utáni órákban lehet látni a Pálmaházban, a maradék időt egyelőre fészekben tölti - fűzte hozzá.



Kitért arra is: világszerte összesen 21 tatufaj létezik, a legkisebbek súlya kevesebb, mint egy kilogramm, a legnagyobbé eléri az 50 kilogrammot is. Páncéljuk elcsontosodott bőrből áll, nincs összenőve a csontvázzal. Elsősorban rovarokkal táplálkoznak.