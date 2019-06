Napi cukiság: sárgaszakállas maki született a Nyíregyházi Állatparkban - fotók

A barnamakik családjába tartozó sárgaszakállas maki (Eulemur fulvus mayottensis) született a Nyíregyházi Állatparkban.A százhúsz napos vemhesség után világra jött, jelenleg négyhetes kölyköt már a látogatók is megpillanthatják, a legifjabb családtag már nem anyja hasán, hanem annak oldalán csimpaszkodik - közölte Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark zoológiai osztályvezetője, szóvivője kedden az MTI-vel.Elsősorban még anyatejjel táplálkozik, de kóstolgatja a szilárd takarmányféléket is, ami zöldségekből, édes lédús gyümölcsökből és levelekből áll. Vele együtt már héttagú a ritka makicsapat Nyíregyházán.A sárgaszakállas makik a barnamakik családjába tartoznak, ott külön alfajt képviselnek. Latin nevükben a mayottensis kifejezés arra utal, hogy természetben Madagaszkár szigete mellett, az attól négyszáz kilométerre fekvő Mayotte-szigetén élnek; az alfajt ezért Mayotte-makinak is nevezik.Gyűjtőnevük a lemures (szellemek) szóból származik, mivel az egykori, első európai felfedezők szellemeknek hitték őket és a többi makifélét; a lombok sötétjében csak a kiáltásukat hallották és rikító sárga szemüket látták.A főemlősök idejük nagy részét a mászófelületeken töltik, de alkalmanként lemerészkednek a földre élelem után kutatni. Kínosan ügyelnek a tisztaságra, nemcsak a kicsik, de egymás bundáját is rendszeresen ápolják. Négy alsó metsző- és két szemfoguk úgynevezett fogfésűt alkot, valamint hátsó végtagjuk második ujján karmot viselnek, ezekkel távolítják el egymásról a meglazult szőrszálakat és az élősködőket.