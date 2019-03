Nálunk is egyre népszerűbb a tinik körében a TikTok, de veszélybe kerülhetnek miatta

Az alkalmazás kifejezetten a kiskorúakat, fiatalokat célozza. Az applikáció lényege, hogy használói zenére táncolnak, vagy valamilyen vicces, meghökkentő tartalmat tölthetnek fel 15 másodpercben, reménykedve a nagyszámú lájkban, kedvező hozzászólásokban, kiemelt nézettségben, tömeges megosztásban.Az Apple App Store és a Google Play piactér letöltési statisztikái alapján a TikTok 2018. novembere óta a harmadik helyen állt a világon.A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) ezúttal az USA gyermekvédelmi szabályainak megsértéséért (COPPA, Children’s Online Privacy Protection Act) rótt ki a - korábban hasonló kifogásolható adatkezelés miatt megbüntetett - Musical.ly jogutódjára gigabírságot.Az FTC által mostAz FTC az elrettentő mértékű büntetéstől egyébként azt várja, minden olyan online szolgáltatás, amely világszerte gyermekek adatait is kezeli, tanul az esetből, és nagyobb figyelmet fordít a gyermekeket érintő szabályok, törvények betartására.Az alkalmazás tulajdonosát azért büntették meg, mert mert a gyermekekre vonatkozó adatvédelmi törvényt megsértette azzal, hogy a kínai ByteDance által birtokolt videómegosztó oldal, mint például fotóikat, e-mail címüket, telefonszámukat, fizikai tartózkodási helyüket. Ráadásul ezek a személyes adatok az alapbeállítás szerint publikusak is voltak.Ugyan megtalálható volt regisztrációnál a Felhasználási feltételek, illetve az Adatvédelmi szabályzat, de ha valaki például csak azt a részt nézi meg, hogy ezek alapján kivel oszthatják meg a személyes adatait, akkor kiderül, hogy ez lehetett bárki.A rendszer ezenfelül azt is lehetővé tette, hogy a felhasználók egymással közvetlen kapcsolatba lépjenek, privát üzeneteket küldhessenek, ami a kiskorúak esetén kitalálható, hogy a pedofilok érdeklődését is felkelthette: itt sokszor tálcán kapták a képet-videót a személyes adatokkal, elérhetőséggel együtt a hozzájuk közel eső pár kilométeres körzetből - írja az antivirus.blog.hu