Nagy Sándor: a szerelemtől tehetségesebb az ember

– Költője? – Mivel az Én, József Attila darabban alakítom a költőt a Madách Színházban, mindenképpen őt mondanám. Közel áll hozzám.

– Prózai darabja? – Áldásos helyzetben vagyok, mert nagyon sok prózai darabot szeretek, a Szomorú vasárnaptól a Legénybúcsún át az Ügyes kis hazugságokig. Ilyen a Csoportterápia is. Talán nem is tudok olyat mondani, amit nem szeretek.

– Fagyija? – A puncs.

– Strandja? – A lényeg, hogy tenger legyen és homokos. Thaiföld csodálatos, ugyanígy a francia Riviéra vagy Olaszország, Görögország.

Nagy Sándor bemegy a kollégák közé a színpadra, és a díszlet, a jelmezek, a mozdulatok előhívják a megfelelő információkat a memóriájából. Fotó: Madách Színház/Mohos Angéla

A művész pontosan tudja, mit miért mond.

A Szerelmes Shakespeare eredetileg egy 1998-as amerikai romantikus film. A film William Shakespeare és Viola de Lesseps, a gazdag kereskedő, Sir Robert de Lesseps lányának tiltott szerelméről szól. A film azzal kezdődik, hogy a színház vezetőjének, Philip Henslowe-nak hatalmas adóssága van az uzsorás Hugh Fennymannal szemben. Ezért Henslowe felajánlja Shakespeare legújabb komédiájának bevételét törlesztésként. Ez a darab a Rómeó és Ethel, a kalóz lánya, amit később átdolgoztak, néhány komikus karaktert kiírtak belőle, és Rómeó és Júlia néven lett ismert tragédia. A történet szerint Shakespeare alkotói válságban szenved, de elkezdi a meghallgatásokat Rómeó szerepére. A fiatal Viola de Lesseps álma, hogy színész lehessen, de abban a korban csak férfiak lehettek színészek. Ezért férfinak öltözik, és Thomas Kent néven elmegy a meghallgatásra. Itt találkozik Shakespeare és Viola. Miután kiderül Viola valódi személye, Will rögtön beleszeret, az új szerelemtől ihletet kap, és lázasan írni kezd. Shakespeare azonban házas, hivatalosan nem vált el feleségétől, Viola szülei pedig soha nem engedik meg, hogy egy olyan közemberhez menjen feleségül, mint Shakespeare.

– Ha összességében az egész évadot nézzük, akkor 15-16 darabban játszom, jelenleg tizenkettőben. Valamelyik minden hónapban fut, más kéthavonta, és olyan is van, amit évente csupán egyszer játszunk. Ilyen A nyomorultak és a Szerelmes Shakespeare is. Áprilisban 38 előadásom volt.– Olyan, mintha különböző fiókok lennének az ember fejében, és mindig azt nyitja ki, amire éppen szüksége van. Természetesen azon is sok múlik, hogy milyen volt egy darabnak a próbaidőszaka; nehézkes vagy sem. Tudja, van az a shakespeare-i mondat, hogy „...illeszd a cselekményt a szóhoz...". És hát bemész a kollégák közé a színpadra, és maga a díszlet, a jelmezek, a mozdulatok előhívják a megfelelő információkat a memóriámból. Működik.– Igen. Direkt kimentünk a budapesti Hungexpóra is, hogy a szegedihez hasonló nagyszínpadon is elpróbáljuk az előadást. Egyébként mindent, amit a Madách színpadánál nagyobb térben is el kell tudni játszanunk, ott is próbálunk. Más ugyanis egy nagyszínpadon állni, közlekedni, mások a benyomások, és az sem mindegy, hogy az ember mihez szokik hozzá. Szerintem ha bemutatunk egy kis térben egy darabot, amit korábban nagyobb színpadon játszottunk, például ilyen Az ügyes kis hazugságok, tud működni a dolog. Hiszen még inkább közel kerül a nézőhöz, intimebbé válik a közeg. Fordítva – kis térből nagyra váltani – nehezebb. Az engem meg tud zavarni, hiszen más hangerőn kell beszélni, nagyobb teret kell bejárni. Egészen más jelentéseket kap így a mondanivaló. Úgy hiszem, nagyobb színpadon sincs szükség sokkal nagyobb gesztikulációkra. Szerintem az a fontos, hogy az ember minden mondat mögött tudja, hogy ezt most miért mondja. Legyenek mögötte gondolatok, mert a néző azt látja, azt érti, amit a színész gondol. Én úgy játszom, hogy pontosan tudom, mit miért mondok, és azzal mi a szándékom, mit szeretnék kihozni belőle.– Amikor a Thomasnak (William Shakespeare barátja) öltözött Lady Violának vall szerelmet Will. A fiúnak öltözött Viola a romantikus gondolatokra azt válaszolja: hogyan is szerethetné őt, amikor csak egy rongyos színész, csavargó... Ekkor Will így szól: „a szerelem nem néz se rangot, se rongyot, felszikrázhat királynő és koldus között is, mert egyedül ő parancsol. A megtagadott szerelem megfojtja az isteni lelket." Az utolsó fél mondat gyönyörű! Hiszen amikor az ember nem tud kiteljesedni egy szerelemben, egy érzésben, mindig az jut eszembe, hogy az valamilyen módon, például betegség formájában jelenik meg. Ez kicsit olyan, mintha valaki sokáig nem tud kimondani dolgokat, nyel és nyel folyamatosan, majd egy idő után rákos lesz.– A mi előadásunk úgy indul, hogy Will éppen a legtehetségtelenebb korszakát éli. Nincs nő és nincs múzsa. Emiatt ihlet sincsen. Nekem is volt olyan az életemben, amikor éreztem, hogy valóban, a szerelemtől sokkal tehetségesebbé válik az ember. Érdekes megtapasztalás ez. De ha az ember szerelmes, akkor valahogy sokkal jobban megy minden. Azt a fajta szerelmes rajongást is tapasztaltam már az életemben, ahogyan Will Violához közeledik. Shakespeare korának egyik legnagyszerűbb költője volt, de emellett nagy csibész is. A darabban is elhangzik: egy művét két helyre is eladta, mert nem volt pénze. Mindenféle kuplerájos nőkkel kereste a szerelmet. Nagyon is törekszem arra, hogy ne egy makulátlan hőst játsszak, hanem egy embert tele hibákkal, frusztrációkkal, amellett, hogy William Shakespeare-nek csodálatos talentuma volt!– A darabban én alakítom a vőlegényt. A barátom, akit Vajk játszik, egy hotelba megszervezi a legénybúcsúmat. Otthon, a menyasszonyomnak azt mondjuk, hogy egy biciklitúrára megyünk egy bányató mellé. Ráadásul én elhozom magammal a lagzimra félretett pénzt is... Innen indul az őrület.– Augusztus elején elmegyek egy kis tengerparti pihenésre, mert muszáj kicsit feltöltődnöm.– Szeretem a kertet, éppen teraszt csináltatok, illetve vettem mindenféle kerti szetteket, kemencét. Most ebben teljesedtem ki.