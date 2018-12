Nagy Réka ledobta a textilt - fotó

Láttuk már miniben erotikus táncot lejteni, apró fürdőruhában, brazil táncosnőnek öltözve tollakban, de a legutóbbi részben még ennél is kevesebb ruha maradt rajta.Miközben az ölébe huppanva elcsábította a Kovács Tamás játszotta főszereplőt, Dávidot, még a szexi fehérneműjétől is megvált. Ledobta a csipkés melltartót, és senki sem csodálkozott azon, hogy Dávid tovább nem tudott ellenállni. A film készítői az utolsó bőrt, pardon, texilt is lehúzták a modellről! -