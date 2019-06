Nagy Kriszta Tereskova segítséggel tartja kordában öngyilkos gondolatait

Tereskova miközben épp Csipkerózsika halott című legújabb kiállítására készült, az esemén inspiráló, tragikus történetét me­sélte el a Borsnak.– Ötezer szál rózsával futtattam be a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrumot, sőt a Mű­vészetMalom benti falait is, és csináltam egy gyönyörű sírboltot Csipkerózsikának, aki mellé én is szívesen befeküdnék. Sokszor gondolkodom azon, hogy meg kéne halni, és hogy nem tudom én ezt az életet tovább csinálni – sokkolta a lap munkatársát a művésznő, aki elárulta: évek óta küzd vészjósló gondolatokkal.– Ez nem új keletű nálam, és rögtön, az első rossz gondolataimnál orvoshoz mentem, és mai napig járok terápiára. Éreztem, hogy ehhez már szakember kell, és minden szorongónak is ezt ajánlom. Ne alkoholhoz, droghoz nyúljanak, hanem orvost hívjanak!Arról, hogy mi ihlette a festő legújabb kiállítását, itt olvashat bővebben.