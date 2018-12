Nagy Feró: megbocsátom, ha félrelép az asszony

A Nemzet csótánya túl a hetvenen is fiatalokat meghazudtoló energiával veti bele magát az éjszakába, ahol nők százai rajongják körül. Noha a népszerű rockzenész már több évtizede él boldog házasságban, azt sosem tagadta, hogy al­kalmanként máshol kereste a testi örömöket. Feró szerint semmi kivetnivaló nincs abban, ha a másik félrelép, legalábbis addig, amíg arról a párja nem szerez tudomást - írja a borsonline.hu. – Az egésznek az az alapja, hogy nem kutakodunk a párunk életében, kotorászunk a telefonjában, mert az mindig óriási katasztrófához vezet. Volt, hogy féltékenységből én is belelestem a feleségem mobiljába, de csak egy fölösleges félreértés kerekedett belőle, úgyhogy akkor és ott megfogadtam: soha többé nem csinálok ilyet – mondta a Borsnak Nagy Feró, aki azóta is tartja magát az ígéretéhez, hisz szerinte, amiről nem tudunk, az nem fáj.– Ez egy nagy igazság! Nyilván nem kell tudatosan keresni az alkalmat a megcsalásra, de ha adja magát a lehetőség, és elkerülhetetlen a helyzet, hát istenem… – vallotta nevetve az énekes.