Nagy dobásra készül az Apostol együttes

Öt évtizedes fennállását nagykoncerttel ünnepli jövőre az Apostol együttes. A zenekar, amely slágeres zenéjével nagy sikereket aratott, 2020. március 20-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.



Az Apostol dalai különleges hangszereléssel szólalnak meg, lesznek ritkán hallott számok és természetesen a nagy slágerek is elhangzanak - közölte a szervező Broadway Event csütörtökön az MTI-vel.



Az 1970-ben alakult Apostol együttes eredetileg dzsesszrockot játszott. 1971-ben megnyerték a salgótarjáni országos könnyűzenei fesztivált, ám hosszú ideig csak kísérőzenekarként működhettek. A berobbanásukat hozó Okosabban kéne élni című sláger véletlenül került hozzájuk, Bolba Lajos, a Made in Hungary című rádióműsor zenei rendezője adta oda nekik.



A sikerkorszak a populárisabb zenére áttéréssel 1974-ben kezdődött, az énekes Meződi József csatlakozása után. Olyan, mindenki által dúdolt slágerek születtek a hetvenes-nyolcvanas években, mint a Nehéz a boldogságtól búcsút venni, a Nem tudok élni nélküled vagy az Eladó, kiadó most a szívem. Az Apostol 1979-ig megtartotta kettősségét, itthon és külföldön is részt vett dzsesszfesztiválokon.



Az együttes a nyolcvanas évek közepétől a színházi zene felé fordult, a Rockszínház tagjaként számos sikeres produkcióban - a Sztárcsinálókban, az Evitában, a Jézus Krisztus Szupersztárban, a Nyomorultakban, a Miss Saigonban, a Sakkban - működött közre. A csapat "újrafelfedezését" a kilencvenes évek második fele hozta, amikor több válogatásalbum is megjelent.



Az Apostol mai felállásában Németh Zoltán a billentyűs hangszereket szólaltatja meg, Meződi József énekel, Pete László harsonán játszik, Baranski László gitározik, Muck Ferenc szaxofonozik, Szabó Ferenc dobol, a hangzást két vokalista, Berecz Bea és Demjén Noémi teszi teljessé.