Nagy bejelentést tett Keanu Reeves

Nemrég jelentették be, hogy hamarosan jön a '80-as években berobbant Bill és Ted következő folytatása, most viszont maguk a főszereplők, Keanu Reeves és Alex Winter árulták el egy videóüzenetben., hogy a forgatást hamarosan megkezdik, és akkor már egy premierdátummal is megörvendeztették a rajongókat.Az előzetes tervek szerint a film premierje 2020. augusztus 21-én lesz. A Bill & Ted Face the Music címet viselő projektben a főhősök már középkorú férfiakként kényszerülnek megmenteni az univerzumot a zenéjükkel, de ehhez meg kell írniuk a tökéletes számot. Persze az előző részekhez hasonlóan ebben segítségükre lesz egy rakás híres zenész is A forgatást Reeves-ék nyáron kezdik meg New Orleansban, az előző két részt is jegyző Chris Matheson és Ed Solomon forgatókönyve alapján, míg a rendezői székbe Dean Paris (Dick és Jane trükkjei) foglal majd helyet.