Nagy-Szín-Pad!: a Useme nyerte a tehetségmutatót - galéria

A döntő másik két résztvevője a Follow the Flow és a Bluebay Foxes volt. Mindhárom előadó húszperces blokkot kapott élőben. A közönség SMS-ben, Instagramon, illetve a nagyszinpad.com-on szavazhatott.A Nagy-Szín-Pad! győztese bemutatkozhat a Sziget, a Telekom VOLT Fesztivál, a Strand Fesztivál és a Campus Fesztivál nagyszínpadán, meghívást kap a Petőfi Zenei Díj 2019-es show-műsorába, amelynek a Strand Fesztivál ad otthont, valamint saját, dedikált estét tart az Akvárium Klubban.Több különdíjat is átadtak az M2 Petőfi TV által élőben közvetített show-műsor végén. A döntő résztvevői közül az MTVA díját a Bluebay Foxes kapta, ez a zenekar képviselheti Magyarországot a 2020-as groningeni Eurosonic Festivalon.Lobenwein Norbert és Fülöp Zoltán, a Nagy-Szín-Pad! két alapítója bejelentette: a Bluebay Foxes vendégzenekari meghívást kapott a Budapest Parkba, a USNK pedig szintén felléphet az Akvárium Klubban. Mindhárom döntős egy-egymillió forintos videoklip-támogatásban részesült, az elődöntők valamennyi résztvevője fellép a Sziget, a Telekom VOLT, a Strand és a Campus Fesztiválon, valamint a MOL Nagyon Balaton eseményein.A Nagy-Szín-Pad! idei győztese, a modern pop-metált játszó Useme a hazai színtér öt ismert és tapasztalt zenészéből alakult. A csapat énekese Csongor Bálint, Szalkai Tibor gitározik, Varga Zoltán billentyűs hangszereken, Anga-Kis Miklós basszusgitáron játszik, Markó Ádám pedig dobol. A Useme eddig két nagylemezt, több klipet készített és számos teltházas klubkoncertet adott, állandó szereplője a nyári fesztiváloknak. Harmadik stúdióalbumuk még idén májusban megjelenik.Az idén hatodszorra megrendezett Nagy-Szín-Pad! célja, hogy a kiválasztott előadók karrierje lökést kapjon. Az elődöntőket május 8-tól 11-ig rendezték, esténként két-két zenekar adott egy-egyórás koncertet az Akvárium Klubban. A Nagy-Szín-Pad!, a Telekom VOLT Fesztivál és a Strand Fesztivál Facebook-oldalán livestream segítségével lehetett a koncerteket nézni és hallgatni.Az elődöntőkben a szakmai zsűri, a tíztagú Nagy-Szín-Pad! Crew tagjai 1-től 10-ig pontozták a produkciókat, a közönség tizenegyedik tagként voksolhatott három platformon (SMS, Instagram, www.nagyszinpad.com) az adott napon fellépőkre. A szavazatok összesítése alapján választották ki a három döntőst, majd hétfőn újraindult a voksolás a három döntősre, egészen a finálé végéig már csak a közönség szavazott. A három finalista mellett még a KosziJanka, a Nomad, a New Level Empire, a Stolen Beat és a USNK szerepelt a Nagy-Szín-Pad! idei mezőnyében.A döntő vendégfellépője a Random Trip All Stars volt.A 2014-ben első ízben megrendezett Nagy-Szín-Pad!-ot a Mary PopKids nyerte, 2015-ben az Ocho Macho, 2016-ban a Bohemian Betyars, tavaly az Apey & the Pea lett a győztes.