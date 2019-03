Nádai Anikó: "Nem áll messze tőlem a kerítőnő szerepe"

– Mit gondolsz testhezálló feladat, hogy pártkereső gazdákat és gazdasszonyokat kell majd abban segíteni, hogy megtalálják a magukhoz való partnert?

– Azt gondolom, a Házasodna a gazda abszolút nekem való feladat, mert a vidéki élet egyáltalán nem idegen számomra. Másrészt az Anikó Showban volt rá precedens, hogy párokat kellett összehozni, így a kerítőnő szerepe nem áll messze tőlem.



– A te szívedhez közel áll a vidéki miliő, a vidék romantikája?

– Bevallom el sem tudnám képzelni, hogy a belvárosban éljek, bezárva érezném magamat. Most is közel élek a fővároshoz egy kertesházban. Ma már túl vagyok egy metszésen és a virágokat is ültettem, engem ezek a tevékenységek kikapcsolnak. Tanyán nőttem fel, édesanyám a mai napig vidéken él, ezért gyerekkorom óta kötődöm a vidékhez, szeretem a csendet, a nyugalmat, a jó levegőt, az állatokat. Nincs is annál jobb, mint amikor kimész a kertbe és behozod a tojásokat.



– Szerinted egy gazda számára, milyen az ideális társ? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie?

– Megértő, amikor a párja sokat dolgozik, szorgalmas és kitartó. Azt gondolom, hogy mindenki másra vágyik, ezért nehéz ezt kategorizálni. Abban viszont biztos vagyok, olyan ember, aki rajong a betondzsungelért, a városi életért, annak nem egy gazda a megfelelő társ. Viszont, aki kiszakadna a városi életből, aki szeretne változtatni és vonzza a vidék és kipróbálná, milyen például egy szőlőbirtokon élni, az szerintem ne habozzon.



– Miért lehet nehezebb egy gazdának társat találnia?

– Elszeparáltabban élnek, nem mozdulnak ki a megszokott környezetükből, ezért ritkán találkoznak másokkal. Bár ma már az internet megoldás nyújt, de nem hiszem, hogy a gazdák egész nap a telefonjukat vagy a számítógépüket bújnák, hogy társat találjanak. Sokaknak azért kizárt a netes ismerkedés, mert a személyes kapcsolatteremtés híve. A gazdák, akikkel mostanában a műsor kapcsán beszélgettem, mindannyian megszállottak voltak, akik a munkájuknak élnek, és emiatt egyszer csak azt vették észre, hogy magányosak, mert nincs idejük vagy lehetőségük a párkeresésre.



– A forgatások miatt, biztos, hogy sokat kell majd utazni vidékre, várod ezeket a kalandokat?

– Már a promó videót is vidéken vettük fel, egy gyönyörű gazdaságnak a szénatárolójában és az is nagy élmény volt, úgyhogy alig várom a forgatásokat.



– Ha bárhol élhetnél Magyarországon, Budapesten kívül, hol élnél?

– Amikor Budapest mellé költöztem, az volt a célom, hogy közel legyek a fővároshoz, így a jelenleg elégedett vagyok, ennél messzebb nem mennék.