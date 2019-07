Mutatjuk, mit neveztek el a Trónok harca főgonoszáról

Télen is aktívak, zombivá tesznek más lényeket és szarvak vannak a fejükön: több közös tulajdonságot is találtak az Éjkirály és a most felfedezett lény között.

Mindketten télen is aktívak, áldozataik zombiszerű állapotba kerülnek az áldozataik, és mindkettő fején vannak szarvszerű képződmények - a hasonlóságon felbuzdulva nevezte el az új gyapjaslégyfajtát felfedezője a Trónok harca Éjkirálya után. Xuankun Li PhD-munkájában bizonyította be, hogy egy új fajtáról van szó. A Paramonivious nightking körülbelül egy centi hosszú, és Ausztrália nyugati részén honos. A BBC és az Index oldalán fotót is találnak a kis jószágról.