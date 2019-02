Mutatjuk, mennyit költenek a családok idén farsangi jelmezekre

A családok fele 2-5 ezer forint közötti összeget költ gyermekenként farsangi jelmezre az idén - derül ki a főként játékkereskedelemmel foglalkozó Formatex kft. legfrissebb, online kutatásából. A tájékoztatás szerint farsangi jelmezekre, kiegészítőkre, arcfestékre a családok mintegy 13 százaléka 1-2 ezer forintot szán, közel 20 százalékuk pedig 5-7 ezer forintot is elkölt. Tízezer forintnál nagyobb összeget csak 4 százalékuk ad ki. A felmérés szerint a családok kevesebb mint 15 százaléka készít saját kezűleg farsangi jelmezt, a megkérdezettek több mint fele vagy vásárol, vagy készíti ezeket, a családok egyharmada pedig egyértelműen a vásárlást részesíti előnyben. Komplett jelmezt már 3390 forinttól is lehet kapni, de egy márkás mesehős jelmez 20 ezer forint is lehet. A cég tájékoztatása szerint a karácsonyhoz és a húsvéthoz képest nem annyira jelentős a farsangi szezon, mivel év elején általában visszafogják költéseiket a családok, a jelmez- és a farsangi kiegészítők vásárlása mégis hoz egy kis lendületet az értékesítésben. A Formatex 12 százalékos nettó árbevétel növekedést ért el 2018-ban, így 5 milliárd forint fölé nőtt az árbevétele, 2019-ben hasonló dinamikus növekedési ütemet terveznek. A Formatex Kft. a magyarországi játékpiacon működő cégek rangsorában a 3., a tulajdonában lévő Játéksziget országszerte 9 üzletet üzemeltet.