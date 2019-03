Mutatjuk Magyarország legjobbnak tartott cukrászdáit - fotók

A valamikori Desszert Szalon elnevezésű cukrászda ma már nemes egyszerűséggel Mihályi Patisserie, az idén márciusban ünnepli 11. születésnapját. A Dining Guide 2018-ban az Év Cukrászdája díjjal értékelte Mihályi László desszert szalonjának teljesítményét. A kimagasló minőségű cukrászda a Mihályi Patisserie 2019-ben is a Dining Guide Év Cukrászdája Díj nyertese. Az alapító Mihályi László a klasszikus, a szó minden értelemben vett cukrász, az úgynevezett francia cukrászati stílus magyarországi megteremtője, úttörője. Dolgozott számos helyen, Ausztriától Norvégián át Sanghajig, de megfordult és többször tanult Japánban és Franciaországban is.Elhivatott ember, aki a külföldön megszerzett tudást és tapasztalatot építette be karrierjének soksok előkelő állomása után a váci cukrászdába. A Mihályi Patisserie ma Magyarország legjobb cukrászdája. Ez a bátor kijelentés magabiztosan az idén is vállalható. Amit ma Mihályi László képvisel a cukrászatban, azt nagyon kevesen tudják az országban, a cukrászdájának hosszú évek óta töretlen a sikere. A desszertek választékában megtalálhatóak a tökéletesen elkészített magyar klasszikusok, a mára már ikonikussá vált Dobos desszert, vagy a "Csík" somlói, a Rákóczi túrós és az Eszterházy Art Cafe, de a választék részét képezik a formabontó megvalósítások, például a nagyon sikeres, ma már 10 éves Barangoló desszert, a francia és olasz inspirációk, a csúcsminőségű alapanyagok.1. Mihályi PatisserieAuguszt Cukrászda (Fény utca)Bergmann CukrászdaCake shopDesszert.nekedÉdességlaborGerbeaudHarrer csokoládé műhely és cukrászdaMálna The Pastry ShopSzázéves cukrászdaA felsorolás nem rangsor. Csak a legjobbat választottuk ki, a többieket ABC sorrendben tesszük közzé.1. Mihályi Patisserie – VácApátsági Rege Cukrászda – TihanyBergmann Cukrászda – BalatonfüredDamniczki – SzékesfehérvárDesszertem – MiskolcÉdes Piros Cukrászda – SiófokHarrer Csokoládéműhely és Cukrászda – SopronKiss Virág Cukrászda – VámospércsMónisüti – GyenesdiásSzázéves Cukrászda – GyulaA felsorolás nem rangsor. Csak a legjobbat választottuk ki, a többieket ABC sorrendben tesszük közzé.A tihanyi Rege cukrászda üzemeltetését két évvel ezelőtt vette át a Pannonhalmi Apátság. Ezzel a legjobbat tették a Balaton legszebb teraszán működő cukrászdával. A kínálata teljesen megújult, egy klasszikus cukrászda mai felfogásban, részben egyedi választékkal, amelynek részét képezik a Tihanyi Bencés Apátság saját termékei is, a helyi édességek, Gellért atya gyógyteái, likőrök, valamint a Tichon apátsági sörök. A cukrászda több funkciós, a téli időszakban csak korlátozott nyitvatartással, de a nyári időszakban reggeliző és ebédelőhelyként is kiváló alternatívát nyújt.Auguszt Elek 1870-ben nyitotta meg az első cukrászdáját. A mai, klasszikus magyar értékeken alapuló cukrászda tradíciójának, minőségének záloga Auguszt József cukrász, aki az ötödik generációja a nagy múltú családnévnek. Ennek megfelelően a Fény utcai Auguszt cukrászda falai között igazi magyar klasszikus desszerteket kaphatunk, ugyanakkor az újító törekvés sem idegen Auguszt Józseftől. Budapesten három helyen találkozhatunk Auguszt cukrászdával, a Dining Guide tesztelései alapján a Fény utcai Auguszt Cukrászda bizonyult a legmagasabb színvonalúnak.Az ikonikus balatonfüredi cukrászat, a Bergmann családi vállalkozásként működik. A cukrászda a klasszikus polgári cukrászdák, kávéházak hangulatát idézi, és a kínálat is igazodik a hely stílusához, de a nem mindennapi minőségű, klasszikus magyar desszertek mellett a Bergmann ház saját kreáció is kínálatban vannak. A vendégek szerint Magyarország egyik legjobb, ha nem a legjobb krémese a híres Bergmann krémes, már csak ezért is sokan érkeznek hozzájuk. A cukrászda kiemelkedő kenyereket is kínál vendégei számára.Sallay Fanni újhullámos édességeit két helyen is majszolhatjuk Budapestben. Az otthon melegében, majd Franciaországban cukrászmesterséget tanuló lány szenvedélyes édességpárti, és mindenkinek a villája alá szeretne tenni valami finomságot. A Cake Shop cukrászműhelyben glutén-, laktóz és cukormentes desszertek és sütemények is készülnek, így mindenki tobzódhat az endorfinban. Az üzletek is két irányt képviselnek, az egyik az Cake Shop Healthy az egészségtudatosabb kínálatot képviseli, míg a másik a Cake Shop Budapest a hedonistáknak ad lehetőséget.A több mint 25 éves székesfehérvári cukrászda vezetője Damniczki Balázs cukrász, aki elkötelezett híve a magas minőségű alapanyagoknak. A Damniczki cukrászda komoly utat tett meg az indulása óta. A többszörösen díjazott különleges fagylaltjaik mellett a cukrászat mára az újhullámos vonalú francia desszertek irányában is elmozdult. A desszertkínálat kialakításában fontos szempont a régi hagyományos receptekből való kiindulás, modern korszerű megközelítésben és a Damniczkira jellemző egyedi ízvilág megtalálása.A Desszert.Neked története egy újlipótvárosi szuterénben kezdődött, és egy ékszerdoboz-szerű, modern, oldott hangulatú franciás hangulatú üzletben csúcsosodott ki a Paulay Ede utcában, amely azóta is a város egyik vezető újhullámos cukrászdája. Az elmúlt másfél évben egy észrevehető változás történt: az addig erősen tarte-okra koncentrált kínálat mellett mára erősödött, szélesedett a modern francia desszert kínálat is. A Desszert.Neked mindig híres volt a vendégei, vevői részére szervezett "edukációs képzésekről", a Desszertkurzusokról, a tematikus oktatások ma is jellemzik a cukrászda mindennapjait.Kelet-Magyarországon a cukrászdák kínálata kevésbé tart lépést a haladó gondolkodású éttermek egyre emelkedő színvonalával. Épp emiatt is bátor lépés volt egy francia (és modern magyar) stílusú desszertműhely létrehozása a miskolci színház közelében. A tulajdonosok a város egyik legjobb éttermét, a Végállomás Bistorant-ot is működtetik. Az ott tapasztalható gondolkodásmód, a magas minőségű alapanyag és a helyes technológia tudás tisztelete jelenik meg a Desszertem cukrászdában is.A halászteleki kastélyparkban található a 2017. szeptember elején megnyíló új Édes Piros Cukrászda. A klasszikus kézműves sütemények választéka mellett francia stílusú desszertek és speciality kávé, édes és sós aprósütemények, valamint reggeli kínálatot hoz a Csepel-szigeti egység. A házi krémes kimagasló minőségű, maradandó élményt okoz, a tepertős szilvás papucs felejthetetlen, az újhullámos választékából a búzaliszt-mentes "Mandorla" és a diós "Légies Eszti" egyaránt finom, lágy ízű desszertek.Az ÉdességLabor az egyik legletisztultabb cukrászda az újlipótvárosi helyek, cukrászdák, kávézók forgatagában. A név nem véletlen, az ÉdességLaborban valóban nem mindennapi kísérletezés folyik. A hely nagy erőssége a rendelésre készült különleges és magasminőségű torták választéka és az igazán innovatív, folyamatosan változó és mindig újító szellemben készülő szezonális desszert és süteménykínálatok. Az ÉdességLabor egyik szinte mindig elérhető "klasszikusa" a vendégek körében nagy sikert arató túrós csusza, mármint annak francia desszert változata.A Gerbeaud Kávéház nemzetközileg ismert vendéglátóhely, ahol egyszerre fontos a tradíció őrzése és az innovációra való törekvés. A cukrászok újító szellemben vezetik a Gerbeaud műhelyét, hogy a népszerű klasszikusok a lehető legszebb formájukban kerülhessenek tányérra. A Gerbeaud csak a legjobb minőségű alapanyagokkal dolgozik, és tartja a lépést a legmodernebb technológiákkal is. Az árak a belvárosi turistákhoz vannak igazítva, de ha a süteményeket elvisszük, azt fél áron tehetjük. A világhírű Gerbeaud így is folyamatosan teltházzal megy.Az osztrák Harrer cukrászdinasztia már négy generáció óta működő családi vállalkozás, melynek első magyarországi üzlete a soproni. Karl Harrer egykor Ausztria legfiatalabb cukrászmestere volt, versenyzett Kanadában, Japánban és Szingapúrban. Az első soproni üzletet 1995-ben nyitotta, a csokoládéműhely pedig nagy népszerűség mellett 2009 óta üzemel. Ez utóbbiban csokoládékóstolókat is rendeznek. A magas minőségű Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda hűen képviseli az ígéretét, amely a tudáson, a tapasztalaton és a magas színvonalon alapszik.A helyiek körében népszerű vámospércsi cukrászda több mint húszéves múltra tekint vissza, ezt a két évtizedet azonban végig újító szellemű gondolkodásmód és magas minőségű alapanyagok keresése és használata jellemzi. A kínálatban ennek megfelelően a hagyományos desszertek újra gondolt, modernizált változatai szerepelnek. A Kiss Virág műhelyében nagyon jó és friss alapanyagokkal dolgoznak, ez folyamatosan érezhető a minőségen is. Kiváló cukrászda, jó volna, ha ilyen és ehhez hasonló cukrászdák jellemeznék a magyar vidék felhozatalát!Az 2018-as év nagy cukrászda nyitása mindenképpen az óbudai Málna The Pastry Shop. Az egység szakmai vezetője és cukrásza az ismert, komoly szaktekintélynek számító Kolonics Zoltán. Az észak-budai régió ezzel rögtön kapott egy nagyon komoly, modern felfogású francia cukrászdát. A Málna desszert koncepciói nem "viccelnek", komoly cukrászat nagyon finom, érzékeny süteményekkel. A Dining Guide tesztjeinek alapján a tavasz óta nyilvántartó cukrászda, a rövid idő ellenére egyértelműen a toplista második helyére került.A tavaly még rendhagyó módon, klasszikus értelemben vett cukrászda nélkül, csak, mint más cukrászdáknak, kávézóknak beszállító cukrászüzem szerepelt a Mónisüti, Kövérné Kalmár Mónika vállalkozása a Dining Guide topcukrászdákat ajánló listáján. Az addig csak megrendelésre, valamint a térség vendéglátó helyeire szállító cukrászat mára megnyitotta a cukrászdáját. A Mónisütikkel találkozhatunk még kb. 15 városban, a teljesség igénye nélkül Keszthely, Sopron, Szombathely, Hévíz, Balatonfüred, Zalaegerszeg, Sárvár, Balatonföldvár.A legendás gyulai cukrászda lassan 180 éves lesz, hiszen 1840-ben alapította Salis András cukrászmester. A helyet 2004 óta Balogh László üzemelteti, tiszteletben tartva a hely múltját. Balogh László cukrász elkötelezettsége a magyar, színvonalas cukrászat és a magas minőségű alapanyagok használata mellett teljesen új minőséget hozott Gyulára, Dél-Magyarország legjobb cukrászdájába. A cukrászdában kaphatók a Kézműves Cukrászat által előállított minőségi sütemények és főzött fagylaltok, illetve Cadeau kézműves bonbonok, csokoládék.