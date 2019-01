Mutatjuk a 37. Magyar Sajtófotó Pályázat díjnyertes fotóit

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya által meghirdetett 37. Magyar Sajtófotó Pályázatra 276 szerző 2462 pályaművel pályázott sikeresen.

A díjazottak ismertetése: 2019. január 28-án, délután 1 óra, Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban volt. (1065 Budapest, Nagymező utca 8.)



A zsűri elnöke:

Szlukovényi Tamás (Kanada) fotográfus, kurátor, a zsűri elnöke



A zsűri tagjai:

Bielik István (Magyarország) fotóriporter

Lois Lammerhuber (Ausztria) fotográfus, könyvkiadó, fesztiváligazgató

Stefano De Luigi (Olaszország) fotográfus

Ami Vitale (Amerikai Egyesült Államok) fotográfus, Nikon nagykövet



KÜLÖNDÍJAK:

● Escher Károly-díj, a legjobb hírképért: Mónus Márton (MTI/MTVA)

● Munkácsi Márton-díj a legjobb kollekcióért: Kurucz Árpád (Magyar Idők)

● A megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter:

Török János (Délmagyarország)

● Szalay Zoltán-díj, a 30 év alatti a legjobb teljesítményt nyújtó fotográfusnak:

Mónus Márton (MTI/MTVA)



DÍCSÉRETBEN RÉSZESÜLT

Sóki Tamás (MTI/MTVA külső munkatárs): Délibáb

Komka Péter (MTI/MTVA): Ferences Szegénygondozó Nővérek

Török János (Délmagyarország): Éjszakai behúzás



KATEGÓRIADÍJAK:

Hír-, eseményfotó

1. hely: Mónus Márton (MTI/MTVA): Lufi

2. hely: Koszticsák Szilárd (MTI/MTVA): Látogató

3. hely: Huszti István (Index.hu): Oszlatás



Képriport

1. díj: Zsolnai Péter (Bors): Rabszolgatörvény

2. díj: Balogh Dávid (szabadfoglalkozású): Magyar Nemzet utolsó napja

3. díj: Mónus Márton (MTI/MTVA): Élet a halál után



Mindennapi élet (egyedi)

1. díj: Reviczky Zsolt (HVG): Színes álom

2. díj: Sándor-Tóth Zsuzsanna: Fejés az esztenán

3. díj: Marosfalvi Péter (Zsaru Magazin): Egyetemre megy a ló



Mindennapi élet (sorozat)

1. díj: Bődey János (Index.hu): „Ha nekünk mennünk kell, Niki is követni fog minket."

2. díj: Kölcsey Sára (szabadfoglalkozású): Anyás reggel

3. díj: Ajpek Orsolya (Index.hu): Pontos napirend nélkül könnyen szétesik a valóság



Emberábrázolás – portré (egyedi)

1. díj: Páczai Tamás (Képmás Magazin): Búcsújárók

2. díj: Boncsér Orsolya (szabadfoglalkozású): Lányok

3. díj: Cséfalvay Á. András: Nefelejcs



Emberábrázolás – portré (sorozat)

1. díj: Kállai Márton (Szabad Föld): Gyásztörés

2. díj: Ladjánszki Máté: Politikus portrék

3. díj: Marjai János (24.hu): Hasznos holmik



Művészet – műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása, fotóriporteri eszközökkel (egyedi)

1. díj: Csudai Sándor (Origo): Konfetti

2. díj: Nagy András (MTI/MTVA): Hosszabbítás

3. díj: Nagy Szabolcs: Szeletel, menetel, dobozol – Kolorádó fesztivál, Nagykovácsi, 2018. június 14.



Művészet – műalkotás vagy művészeti tevékenység ábrázolása, fotóriporteri eszközökkel (sorozat)

1. díj: Kurucz Árpád (Magyar Idők): Konferencia pillanatok

2. díj: Kurucz Árpád (Magyar Idők): Üres formák

3. díj: Kállai Márton (Szabad Föld): Werk



Sport (egyedi)

1. díj: Ifj. Lőrincz Ferenc (szabadfoglalkozású): Pillangó

2. díj: Kurucz Árpád (Magyar Idők): Valentino Rossi

3. díj: Illyés Tibor (MTI/MTVA): Vízfüggöny mögött



Sport (sorozat)

1. díj: Zoltai András (szabadfoglalkozású): Az esély – Posztszovjet sportörökség Örményországban

2. díj: Varga Dzsenifer (szabadfoglalkozású): Vakfoci

3. díj: Fekete István (szabadfoglalkozású): A Tabánból az NB2-be



Természet és tudomány (egyedi)

1. díj: Ifj. Lőrincz Ferenc (szabadfoglalkozású): Nylon

2. díj: Kovács Norbert: Lendület

3. díj: Tökölyi Csaba: Köntös



Természet és tudomány (sorozat)

1. díj: Máté Bence (Fotonatura Kft.): Fények és árnyak

1. díj: Milan Radisics (szabadfoglalkozású): HowWaterShapesEarth

3. díj: Barabás Ákos (Székelyhon.ro): Medvekrízis Székelyföldön



Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi)

1. díj: Giampiero Assumma (szabadfoglalkozású): Hajléktalanként élni Budapesten

2. díj: Reviczky Zsolt (HVG): No go zóna

3. díj: Röhrig Dániel (Adathír.hu): Választás 2018



Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)

1. díj: Révai Sára (Nlcafe.hu): A remény útja, Ózd–Brüsszel retúr

2. díj: Cséfalvay Á. András: Ágnesék

3. díj: Sivák Zsófia (szabadfoglalkozású): Hajnalhasadásig



A MÚOSZ Nagydíját és az André Kertész-nagydíjat elnyerő két fotográfus nevét a 37. Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitóján, 2019. április 4-én hirdetik ki a 37. Magyar Sajtófotó Pályázat rendezői a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.



Ugyanezen a napon jelenik meg Az év fotói album, amely a kiállításhoz hasonlóan, a díjazott fotók mellett a pályázat anyagából nyújt gazdag válogatást.