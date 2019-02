Mutatjuk 2019 legrondább okostelefonját - amikor a funkció az elsődleges

kép: TechRadar

kép: Android Headlines

A funkció volt a lényeg, mikor az Energizer új hajlítható mobilját tervezték. Nem is olyan régen még a Samsung tervezett egy hasonlót , de az nemcsak jó, hanem szép is. Ugyanez nem mondható el erről a készülékről, ami cserébe szinte biztos, hogy erősebb akkumulátorral lesz felszerelve, mint a Samsung által gyártott társa.Első ránézésre elég csúnyának hat a telefon, szinte már slendrián tervezésnek is mondhatnánk, hiszen egy harmonikaszerű műanyag réteg választja el egymástól a telefon két részét. Mindenesetre a Használtandroid.hu szerint a 2019-es évre készen áll a telefon. A hátlapon egy 48 és 12 MP-es kamerával készíthetünk gyönyörű fotókat, az előlapon pedig egy 24 MP-es szenzor segíti a szebbnél szebb fényképek készítését.A belső tárhely is felnő a feladathoz, a nagyobb képeknek több hely kell, így 256 GB tárhelyet kapunk, ráadásul 8 GB memóriaegység gondoskodik a zökkenőmentes használatról. A motorháztető alatt egy Snapdragon 855 ketyeg, ami többek között a Samsung S10-es szériájának is a sztárja lesz. Mindezek mellett természetesen a telefon készen áll az 5G-re is.A megjelenés dátuma még nem ismert, de azt tudjuk, hogy az ára elég borsos lesz, itthon ($966) 270.000 Ft-ért lehet majd hozzájutni, ehhez viszont hozzá tartozik, hogy 10.000mAh-s akkumulátorral szerelték fel, hogy az élettartama is olyan legyen, amit egy ilyen drága telefontól várhatunk.