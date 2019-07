Mustáros kenyéren és vízen élt Kamarás Iván

Nem éppen a legjobb étvágyú gyerek volt Kamarás Iván, aki ugyan ma már élvezettel fogyasztja az ételeket, gyerekként bizony meggyűlt szülei baja az étkeztetésével. "Alapvetően nagyon utáltam enni gyerekkoromban. Volt egy olyan nyár, amikor csak mustáros kenyér és víz ment le a torkomon. Ötéves koromban még tortának is kenyértortát kértem, kolbászdarabokkal a tetején. Az evés nekem egy felesleges időtöltésnek tűnt, akkor nem értettem azokat a programokat, hogy elmegyünk enni valamit" – mesélte Kamarás Iván az RTL Klubon látható Kalandozóban a műsorvezetőnek, Tuka Nikinek, akinek azt is bevallotta, fia nagyban rá ütött mindebben.



"A fiamon is látom, hogy nem érti, miért kell enni menni, együtt enni. Ahogy az ember idősebb lesz, jobban megérti ezt. Megérti az evés örömét, az ízek valahogy életre kelnek. Most már arra kell figyelnem, hogy tartsam a formámat és amennyit eszem, annyit le is mozogjak. Szeretek enni, egyre ízesebb, színesebb ételeket" – mondta a színész, aki egy ideig a színes fogásoktól is irtózott. "Tartózkodom a gluténtól és a laktóztól, de régebben olyan ételt sem fogyasztottam, aminek színe volt. Se zöldséget, se gyümölcsöt nem ettem emiatt gyerekkoromban. Sokat változott az ételekhez, ízekhez való hozzáállásom, mikor együtt dolgoztunk Tordy Gézával. Ő tanított meg különböző ízeket értékelni" – árulta el Kamarás Iván.