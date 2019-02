Mozikba kerül a Csillag születik12 perccel hosszabb változata

A Variety és a Hollywood Reporter szerint a nézők új anyagot is láthatnak a filmben: amikor a Bradley Cooper által megformált Jackson előénekli Ally (Lady Gaga) számára az Is That Alright? című dalt, valamint amikor ketten egy új dalt komponálnak Clover címmel.



A hosszú filmváltozat péntektől lesz látható egy héten át több mint 1150 amerikai moziban.



Lady Gaga vasárnap Oscar-díjat kapott Shallow című daláért a legjobb filmdal kategóriában. Cooperrel együtt közösen adták elő a dalt az Oscar-gálán, duettjük a show egyik csúcspontja volt.



Bradley Cooper rendezői debütálása egy sikeres, ám alkoholfüggő énekesről szól, aki beleszeret egy fiatal tehetségbe. A filmet 8 Oscar-díjra jelölték, köztük a két főszereplő és a legjobb film kategóriában is.



Október óta a 135 perces szerelmi dráma világszerte 400 millió dolláros (126,5 milliárd forintos) bevételt produkált.